Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Penulis: Leni Setya Wati
Selasa, 3 November 2026 | 03.25 WIB

Marcus Theatres Cetak Rekor Pendapatan, Spider-Man dan The Odyssey Jadi Mesin Utama

Spiderman : Brand New Day (Deadline) - Image

Spiderman : Brand New Day (Deadline)

JawaPos.com - Industri bioskop Amerika Serikat kembali tunjukkan geliat positif sepanjang 2026. Marcus Theatres berhasil mencatat pendapatan kuartal ketiga tertinggi sepanjang sejarah perusahaan.

Pencapaian tersebut tidak lepas dari kesuksesan sejumlah film blockbuster, terutama Spider-Man: Brand New Day dan The Odyssey yang berhasil menarik banyak penonton ke layar lebar.

Menurut laporan Deadline, pendapatan bisnis bioskop Marcus Theatres mencapai US$145 juta atau meningkat sekitar 21 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Keuntungan operasionalnya juga menyentuh US$22,2 juta, naik US$9,9 juta. Hasil tersebut menjadi pencapaian kuartal ketiga terbaik yang pernah diraih jaringan bioskop tersebut.

Pertumbuhan pendapatan turut didukung meningkatnya jumlah penonton. Pendapatan dari penjualan tiket naik sekitar 22 persen, sementara jumlah pengunjung bertambah 17 persen.

Harga tiket rata-rata juga mengalami kenaikan 4,3 persen, disusul pendapatan makanan dan minuman per pengunjung yang tumbuh sekitar 4 persen.

Kombinasi tersebut memperlihatkan bahwa penonton tidak hanya kembali menikmati film di bioskop, tetapi juga meningkatkan pengeluaran selama kunjungan.

Selain Spider-Man: Brand New Day dan The Odyssey, beberapa film lain ikut memberikan kontribusi besar.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Bukan Sekadar Superhero, Ini Alasan Spider-Man Selalu Punya Tempat di Hati Penonton - Image
Entertainment

Bukan Sekadar Superhero, Ini Alasan Spider-Man Selalu Punya Tempat di Hati Penonton

Rabu, 26 Agustus 2026 | 00.45 WIB

Selamat, N.Flying Berhasil Raih Rekor Penjualan Minggu Pertama dengan Karyanya, Still - Image
Music & Movie

Selamat, N.Flying Berhasil Raih Rekor Penjualan Minggu Pertama dengan Karyanya, Still

Jumat, 16 Oktober 2026 | 21.11 WIB

Novak Djokovic Perpanjang Rekor Sempurna di Beijing dan Raih Gelar ke-102 Sepanjang Karirnya - Image
Sports

Novak Djokovic Perpanjang Rekor Sempurna di Beijing dan Raih Gelar ke-102 Sepanjang Karirnya

Rabu, 7 Oktober 2026 | 23.45 WIB

Terpopuler

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi - Image
1

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi

2

Mengulik Penyebab Rans Carnival Diboikot, Deklarasi Mahasewa hingga Share Revenue UMKM 20 Persen

3

Profil AKBP Netty Rosdiana, Istri Jenderal Polisi yang Pernah Sindir Seskab Teddy 'Lupa Daratan'

4

Prediksi Skor Garudayaksa vs PSS Sleman: Sama-Sama Terluka, Duel Pakansari Rawan Berakhir Imbang

5

5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri

6

Fitrah Maulana Syukuri Debut dan Cleansheet di ACL Two Bersama Persib Bandung

7

Prediksi Skor Garudayaksa FC vs PSS Sleman: Kejutan atau Deja vu Final Championship Musim Lalu

8

Prediksi Skor Dewa United vs Persija di Super League: Macan Kemayoran Amankan Poin Penting di Banten

9

Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal 

10

Jack Miller Ungkap Alasan Marah di Sprint Race MotoGP Malaysia, Minta Maaf ke Pramac Yamaha

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore