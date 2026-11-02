Marcus Theatres Cetak Rekor Pendapatan, Spider-Man dan The Odyssey Jadi Mesin Utama

JawaPos.com - Industri bioskop Amerika Serikat kembali tunjukkan geliat positif sepanjang 2026. Marcus Theatres berhasil mencatat pendapatan kuartal ketiga tertinggi sepanjang sejarah perusahaan.

Pencapaian tersebut tidak lepas dari kesuksesan sejumlah film blockbuster, terutama Spider-Man: Brand New Day dan The Odyssey yang berhasil menarik banyak penonton ke layar lebar.

Menurut laporan Deadline, pendapatan bisnis bioskop Marcus Theatres mencapai US$145 juta atau meningkat sekitar 21 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Keuntungan operasionalnya juga menyentuh US$22,2 juta, naik US$9,9 juta. Hasil tersebut menjadi pencapaian kuartal ketiga terbaik yang pernah diraih jaringan bioskop tersebut.

Pertumbuhan pendapatan turut didukung meningkatnya jumlah penonton. Pendapatan dari penjualan tiket naik sekitar 22 persen, sementara jumlah pengunjung bertambah 17 persen.

Harga tiket rata-rata juga mengalami kenaikan 4,3 persen, disusul pendapatan makanan dan minuman per pengunjung yang tumbuh sekitar 4 persen.

Kombinasi tersebut memperlihatkan bahwa penonton tidak hanya kembali menikmati film di bioskop, tetapi juga meningkatkan pengeluaran selama kunjungan.