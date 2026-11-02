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Penulis: Leni Setya Wati
Selasa, 3 November 2026 | 03.21 WIB

Regal dan Cinemark Tolak Putar The Further Mis-Adventures of Cliff Booth

The Further Mis-Adventures of Cliff Booth ( Deadlline) - Image

The Further Mis-Adventures of Cliff Booth ( Deadlline)

JawaPos.com - Film terbaru Brad Pitt, The Further Mis-Adventures of Cliff Booth, hadapi kendala dalam distribusi bioskop menjelang jadwal perilisannya.

Dua jaringan bioskop besar Amerika Serikat, Regal dan Cinemark, memutuskan tidak menayangkan film produksi Netflix tersebut. Keputusan ini membuat penayangan eksklusif IMAX yang semula direncanakan menjadi lebih terbatas.

Menurut laporan Deadline, penolakan tersebut berkaitan dengan jangka waktu penayangan di bioskop yang relatif singkat.

Film garapan David Fincher ini dijadwalkan tayang secara eksklusif di IMAX selama dua pekan mulai 25 November 2026.

Setelah itu, film akan tersedia di Netflix pada 23 Desember 2026, sehingga hanya memiliki jeda sekitar 27 hari antara pemutaran bioskop dan penayangan streaming.

Meski Regal dan Cinemark tidak ikut menayangkan, film ini tetap akan hadir melalui jaringan AMC serta sejumlah bioskop independen.

Secara keseluruhan, distribusinya diperkirakan menjangkau lebih dari 500 layar di berbagai negara. Dengan demikian, penonton masih memiliki kesempatan menyaksikan petualangan Cliff Booth di layar lebar sebelum film tersebut masuk katalog Netflix.

Dalam film ini, Brad Pitt kembali memerankan Cliff Booth, karakter yang sebelumnya muncul dalam Once Upon a Time... in Hollywood.

Editor: Novia Tri Astuti
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