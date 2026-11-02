Konser Andrea Bocelli di Borobudur, Fadli Zon: Dorong Promosi Budaya Indonesia ke Dunia

JawaPos.com - Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menyambut baik penyelenggaraan konser penyanyi tenor dunia Andrea Bocelli di kawasan Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, pada Sabtu (31/10) malam.

Pertunjukan musik yang dihadiri ribuan penonton dari berbagai daerah hingga mancanegara itu dinilai menjadi kesempatan besar untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia ke panggung internasional.

Fadli menilai, penyelenggaraan konser musisi kelas dunia di kawasan cagar budaya sejalan dengan amanat konstitusi. Hal itu sebagaimana tertuang dalam Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia.

"Ya, tentu kita sangat senang satu kegiatan atau festival atau konser budaya yang bisa memperkenalkan budaya Indonesia di panggung dunia. Ini sesuai dengan amanat konstitusi bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia, itu Pasal 32 ayat (1)," kata Fadli Zon kepada wartawan, Senin (2/11).

Menurut Fadli, konser Andrea Bocelli tidak sekadar menjadi pertunjukan musik bertaraf internasional. Lebih dari itu, kegiatan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai media promosi Candi Borobudur yang telah diakui sebagai salah satu warisan budaya dunia.

Dia berharap, kehadiran musisi internasional di kawasan bersejarah tersebut mampu meningkatkan daya tarik Borobudur di mata masyarakat global. Dengan demikian, semakin banyak wisatawan asing yang tertarik berkunjung dan mengenal kekayaan wisata budaya Indonesia.

"Hal ini kan memang dilakukan juga oleh Bocelli di berbagai situs-situs budaya dunia lainnya, ya," ujarnya.

Fadli mendorong agar konser serupa dapat digelar di berbagai situs budaya lainnya di Indonesia dengan menghadirkan penyanyi maupun musisi internasional. Namun, penyelenggaraannya diharapkan tidak hanya berorientasi pada penampilan seniman luar negeri.