Sung Hoon dan Oh Se Young Terjebak Hubungan Kontrak dalam Drama Romantis What a Boss Wants 

Sung Hoon (x @soompi)



JawaPos.com - Sung Hoon dan Oh Se Young hadirkan kisah romansa penuh kejutan melalui drama terbaru berjudul What a Boss Wants.

Drama ini memperlihatkan hubungan unik antara seorang bos konglomerat yang dingin dan perempuan dengan kehidupan ganda sebagai vokalis band indie.

Melalui potret terbaru yang dirilis pada 29 Oktober 2026, penonton diperlihatkan awal mula hubungan keduanya yang justru berawal dari kesalahpahaman dan perbedaan kepribadian.

Sung Hoon memerankan Kwon Do Hyuk, seorang pewaris keluarga konglomerat sekaligus CEO perusahaan hiburan.

Ia dikenal perfeksionis, mengandalkan logika dan data dalam mengambil keputusan, serta memiliki selera yang sangat spesifik.

Di balik kehidupan mewah dan kemampuannya yang luar biasa, Do Hyuk menyimpan luka emosional akibat kehilangan sang ibu dan hubungan yang tidak harmonis dengan ayahnya. Kehidupannya mulai berubah setelah bertemu Lee Eun Chae.

Oh Se Young berperan sebagai Lee Eun Chae, perempuan ceria yang sedang berjuang mendapatkan pekerjaan. Namun, ia memiliki rahasia yang tidak diketahui keluarganya.

Pada siang hari, Eun Chae menjalani kehidupan sebagai pencari kerja, sedangkan pada malam hari ia tampil sebagai Soo, vokalis band indie bernama India Red.

Suara merdunya membuat Do Hyuk tertarik untuk menemukan sosok perempuan misterius yang pernah didengarnya melalui sebuah album.

Pertemuan keduanya justru memunculkan berbagai konflik karena memiliki kepribadian yang bertolak belakang.

Do Hyuk yang dingin dan penuh perhitungan harus berhadapan dengan Eun Chae yang spontan serta penuh energi.

Situasi tak terduga kemudian membuat mereka menyepakati hubungan kontrak selama tiga bulan. Hubungan yang awalnya didasari kepentingan masing-masing perlahan berkembang menjadi kedekatan emosional yang sulit dikendalikan.

Drama ini juga dibintangi Lee Jung Shin dari CNBLUE yang berperan sebagai Moon Tae Kyung, seorang dokter anak dengan penampilan menarik, kepribadian baik, serta latar belakang keluarga terpandang.