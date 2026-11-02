Park Hae Soo Tampil sebagai Sosok Karismatik dalam Film Aksi Tristes Tropiques

Park Hae Soo (x @soompi)

JawaPos.com - Park Hae Soo tunjukkan sisi akting yang berbeda melalui film terbaru berjudul Tristes Tropiques. Film bergenre noir aksi ini merilis potret perdana karakternya pada 29 Oktober 2026.

Dalam proyek tersebut, Park Hae Soo memerankan Jang, sosok pemimpin organisasi pembunuh yang dikenal tenang, tegas, dan menjadi pilar utama bagi kelompoknya.

Penampilannya menghadirkan karakter penuh kompleksitas di tengah konflik yang semakin memanas.

Tristes Tropiques mengisahkan sekelompok anggota organisasi pembunuh yang tumbuh bersama seperti saudara di bawah bimbingan seorang pemimpin bernama Master, yang diperankan Kim Myung Min.

Setelah kematian mendadak sang pemimpin, para anggota bersumpah untuk membalas dendam. Namun, di tengah upaya tersebut, rasa curiga mulai tumbuh di antara mereka dan mengancam ikatan yang telah terjalin selama bertahun-tahun.

Park Hae Soo memerankan Jang, anggota tertua sekaligus pemimpin organisasi yang dibangun oleh Master. Ia menjadi sosok yang menjaga kekuatan kelompok dan berperan sebagai penopang emosional bagi para anggotanya.

Ketika situasi berubah setelah kematian Master, Jang berusaha tetap berpikir jernih di tengah perebutan kekuasaan.

Namun, tanggung jawab terhadap saudara seperjuangannya membuat ia harus menghadapi dilema yang semakin berat.

Dalam proses syuting, Park Hae Soo mengungkapkan bahwa penggunaan berbagai bahasa oleh para karakter menjadi tantangan tersendiri.

Meski komunikasi awalnya terasa sulit, ia merasakan pengalaman menarik ketika mampu membangun kedekatan emosional melalui nuansa kata dan sikap lawan mainnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Lee Sin Young yang memerankan Lu dan Austin Lin sebagai Rain, karena mampu menghadirkan hubungan persaudaraan yang kuat selama proses produksi.

Film ini disutradarai oleh Park Hoon Jung, yang dikenal melalui karya-karya seperti New World dan The Witch: Part 1. The Subversion.

Dengan gaya penyutradaraan yang menggabungkan aksi intens dan konflik karakter, Tristes Tropiques menghadirkan kisah tentang loyalitas, pengkhianatan, dan perebutan kekuasaan.