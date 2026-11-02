Pasar Anime Jepang Tembus Rp 511 Triliun, Penjualan Global Jadi Mesin Pertumbuhan

JawaPos.com - Industri anime Jepang mencetak rekor baru pada 2025. Nilai pasarnya mencapai JPY 4,45 triliun atau sekitar Rp 511,75 triliun, untuk pertama kalinya menembus angka JPY 4 triliun.

Dilansir dari Kyodo, Senin (2/11), pertumbuhan pasar anime Jepang terutama didorong oleh kuatnya penjualan di luar negeri. Data awal Association of Japanese Animations menunjukkan nilai pasar tersebut telah meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan JPY 1,8 triliun pada 2015.

Penjualan anime Jepang di pasar internasional mencapai JPY 2,54 triliun atau sekitar Rp 292,1 triliun pada 2025.

Penjualan di luar Jepang bahkan telah melampaui pasar domestik untuk pertama kalinya sejak 2020. Pertumbuhan tersebut diduga didorong pesatnya layanan streaming yang membuat anime Jepang semakin mudah diakses oleh penonton di berbagai negara.

Film Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle, yang diadaptasi dari seri manga populer Demon Slayer, menjadi salah satu karya yang ikut mendorong pertumbuhan industri anime pada 2025.

"Pasar dan potensi animasi Jepang semakin berkembang karena telah menjadi semakin akrab bagi masyarakat di seluruh dunia," kata Presiden Association of Japanese Animations Kazuko Ishikawa dalam sebuah acara di Tokyo.

Pemerintah Jepang juga menaruh target besar terhadap industri konten kreatifnya. Jepang menargetkan penjualan konten di luar negeri, termasuk gim, anime, dan manga, mencapai JPY 20 triliun pada 2033.