Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Penulis: Aulia Ramadhani
Senin, 2 November 2026 | 05.28 WIB

Kim Ji Won Lakukan Operasi dalam Doctor X, Simak Kisahnya

Kim Ji Won. Sumber Foto: Soompi - Image

Kim Ji Won. Sumber Foto: Soompi

JawaPos.com – Misi yang dilakukan Kim Ji Won dalam drama Korea Doctor X akan lebih seru, dimana ia menyelamatkan pasien berikutnya

Dilansir dari Soompi, Minggu (1/11), Kim Ji Won sebagai Gye Soo Jung, seorang ahli bedah jenius, ia membuktikan makna sejati menjadi seorang dokter, yang makin memikat.

Dalam episode mendatang, Gye Soo Jung akan menyelamatkan seorang pasien anak yang membutuhkan penanganan kolaboratif antara departemen bedah umum dan bedah saraf.

Namun, operasi rumit yang ia perlukan terancam ditunda akibat adanya kesenjangan dalam koordinasi medis.

Akhirnya Gye Soo Jung melakukan operasi tersebut seorang diri, menempatkan nyawa pasien sebagai prioritas utama di tengah situasi yang hampir mustahil.

 Makin mendebarkan, menampilkan tatapan yang teguh sebagai sosok pahlawan medis di dunia kelam (medical dark hero).

Jadi satu, bingung sekaligus terkejut saat seorang anak kecil tiba-tiba memeluknya, ia membungkuk perlahan hingga sejajar dengan mata anak tersebut.

Pelukan erat menciptakan momen yang mengharukan, namun, Gye Soo Jung tampak ragu untuk membalas pelukan itu, dengan sorot mata yang menyiratkan pergumulan batin yang rumit.

Episode mendatang juga akan mengupas masa lalu Gye Soo Jung, membawa penonton lebih dalam ke dalam alur drama ini.

Aksinya dalam Doctor X akan tayang pada 31 Oktober pukul 21.50 KST, apakah kamu tak sabar menantikannya?

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Jadi Drama dan Aktor Paling Banyak Dibicarakan, Doctor X dan 100 Days of Deception Tuai Perhatian - Image
Music & Movie

Jadi Drama dan Aktor Paling Banyak Dibicarakan, Doctor X dan 100 Days of Deception Tuai Perhatian

Senin, 26 Oktober 2026 | 16.40 WIB

Poster Terbaru “Doctor X” Ungkap Posisi Berbeda Kim Ji Won dan Para Pemain - Image
Music & Movie

Poster Terbaru “Doctor X” Ungkap Posisi Berbeda Kim Ji Won dan Para Pemain

Kamis, 24 September 2026 | 21.46 WIB

Doctor X Ungkap Sisi Baru Lee Jung Eun sebagai Jang Hee Sook - Image
Music & Movie

Doctor X Ungkap Sisi Baru Lee Jung Eun sebagai Jang Hee Sook

Minggu, 20 September 2026 | 16.55 WIB

Terpopuler

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi - Image
1

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi

2

5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri

3

KPK: Kerugian Negara dalam Kasus Bea Cukai yang Terkait PT Djarum Capai Triliunan 

4

Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council

5

KPK Geledah Kantor Bea Cukai Semarang dan Kanwil Jateng, Sejumlah Uang Tunai Diamankan

6

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

7

Fitrah Maulana Syukuri Debut dan Cleansheet di ACL Two Bersama Persib Bandung

8

Prediksi Skor Dewa United vs Persija di Super League: Macan Kemayoran Amankan Poin Penting di Banten

9

Prediksi Skor Elversberg vs Mainz 05: Tim Tamu Incar Kemenangan usai Tersingkir dari DFB Pokal

10

OM WAWES, Guyon Waton, hingga MASDDDHO Putuskan Batal Tampil di RANS Carnival Maguwoharjo

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore