Kim Ji Won Lakukan Operasi dalam Doctor X, Simak Kisahnya

Kim Ji Won. Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com – Misi yang dilakukan Kim Ji Won dalam drama Korea Doctor X akan lebih seru, dimana ia menyelamatkan pasien berikutnya
Dilansir dari Soompi, Minggu (1/11), Kim Ji Won sebagai Gye Soo Jung, seorang ahli bedah jenius, ia membuktikan makna sejati menjadi seorang dokter, yang makin memikat.
Dalam episode mendatang, Gye Soo Jung akan menyelamatkan seorang pasien anak yang membutuhkan penanganan kolaboratif antara departemen bedah umum dan bedah saraf.
Namun, operasi rumit yang ia perlukan terancam ditunda akibat adanya kesenjangan dalam koordinasi medis.
Akhirnya Gye Soo Jung melakukan operasi tersebut seorang diri, menempatkan nyawa pasien sebagai prioritas utama di tengah situasi yang hampir mustahil.
Makin mendebarkan, menampilkan tatapan yang teguh sebagai sosok pahlawan medis di dunia kelam (medical dark hero).
Jadi satu, bingung sekaligus terkejut saat seorang anak kecil tiba-tiba memeluknya, ia membungkuk perlahan hingga sejajar dengan mata anak tersebut.
Pelukan erat menciptakan momen yang mengharukan, namun, Gye Soo Jung tampak ragu untuk membalas pelukan itu, dengan sorot mata yang menyiratkan pergumulan batin yang rumit.
Episode mendatang juga akan mengupas masa lalu Gye Soo Jung, membawa penonton lebih dalam ke dalam alur drama ini.
Aksinya dalam Doctor X akan tayang pada 31 Oktober pukul 21.50 KST, apakah kamu tak sabar menantikannya?
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