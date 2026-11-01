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Penulis: Sabik Aji Taufan
Senin, 2 November 2026 | 02.30 WIB

Tutup Konser 10 Kota di Banyuwangi, Slank: Ekonomi Lagi Berat, Kolaborasi Kita Buka Lapangan Kerja

Konser HS Hey Slank Berani Kita Beda Tour sesi ke-8 sukses mengguncang 25 ribu penonton di Taman Prabuwangi, Arcamanik, Kota Bandung. (Istimewa)

 

JawaPos.com - Konser HS Berani Kita Beda Tour Hey Slank ditutup di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Minggu (1/11). Selama satu tahun konser digelar di 10 kota dengan tujuan membuka lapangan kerja.
 
“Satu tahun terakhir ini, kita kerja bersama HS. Dari awal emang sudah komtimen dengan Haji Suryo (owner HS). Di tengah kondisi ekonomi yang lagi berat ini, kita kolaborasi membuka lapangan pekerjaan lebih besar, membuka wawasan anak muda lewat musik, untuk jadi lebih baik,” ungkap Drummer Slank, Bimbim.
 
Dia menyampaikan, konser akan dilanjutkan pada 2027, dengan target yang sama yakni 10 kota. Tujuannya pun sama, meningkatkan perekonomian warga.
 
“Kemarin sudah ngobrol lagi dengan Haji Suryo, akan 10 kota lagi tahun depan, alhamdulillah, berkah ya. Niatnya sama, gimana caranya di ekonomi yang lagi berat ini, bisa bikin lapangan pekerjaan, itu sih niat awalnya, aku. Slank dan Pak Suryo,” lanjutnya. 
 
 
Kolaborasi dengan HS juga digelar pada Desember mendatang khusus untuk ulang tahun Slank ke-43. Konsernya akan digelar di Jakarta. 
 
Bassist Slank, Ivan Kurniawan menambahkan, melalui konser ini diharapkan bisa memberikan peluang majunya UMKM.
 
“HS memfasilitasi temen-temen UMKM, Slankerspreneur untuk bikin booth-booth. Di 10 kota berikutnya, insya Allah slankers juga akan mendapatkan tempat lagi berjualan di konsernya Slank. Thanks HS!” tambah Ivanka. 
 
Pada tur 10 kota dengan puncak pentas di Banyuwangi ini, HS telah menggandeng lebih dari 500 pelaku UMKM dan sekira 5.000 komunitas anak muda. Semangat tumbuh bersama lewat ekonomi kreatif berani beda jadi bahan bakar.merawat konsistensi. 
 
Direktur Komersial HS, Tessa Arya Pradana mengatakan, kolaborasi HS dengan Slank di tahun depan juga tentu melibatkan local-local heroes tiap kota yang disinggahi. Salah satu tujuannya, memfasilitasi sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di masing-masing daerah. 
 
“Tahun depan, banyak kolaborasi dengan local-local heroes dan komunitas kreatif. Tahun depan, kami pinginnya lebih dari sekadar awareness, akan ada variasi. Tapi pointnya adalah kolaborasi dengan Slank akan kami lanjutkan,” ungkapnya. 
 
Pada konteks Jatim, khususnya Banyuwangi, Tessa mengungkap, wilayah ini menyumbang 25 persen dari total penjualan nasional. 
 
“Kami berterimakasih kepada masyarakat Jatim, performance bisnis kami bagus banget, Banyuwangi baru awal 2026 kami ekspansi, tapi performance sangat signifikan. Walaupun pabrikan kami di Jateng, tetapi kami merasa sangat diterima di Jatim, walaupun secara bisnis pabrikan rokok di Jatim banyak banget,” tandasnya. 
 
Sebelum di Banyuwangi, HS Berani Kita Beda Tour Hey Slank sudah menyambangi Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Bali, Lampung, Malang, Palembang, Bandung dan Purwokerto (Banyumas). 

Editor: Sabik Aji Taufan
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