Potret Perdana Claudia Kim di Sacred Jewel Tuai Perhatian

JawaPos.com - Claudia Kim perlihatkan perubahan berbeda melalui potret perdana drama sejarah Korea terbaru, Sacred Jewel.
Dalam cuplikan yang dirilis pada Oktober 2026, ia tampil sebagai seorang putri dari era Goryeo dengan tatapan tajam dan ekspresi dingin.
Penampilan tersebut langsung menarik perhatian karena menampilkan sosok bangsawan yang menyimpan ambisi besar di balik sikapnya yang tenang.
Claudia Kim memerankan karakter putri kerajaan yang memiliki pengaruh penting dalam pusaran konflik istana. Ia digambarkan sebagai perempuan cerdas, berwibawa, dan tidak mudah menunjukkan perasaannya.
Sikap dinginnya bukan sekadar mencerminkan kepribadian, tetapi juga menjadi bagian dari cara karakter tersebut bertahan di tengah persaingan politik dan perebutan kekuasaan.
Potret yang dirilis memperlihatkan Claudia Kim mengenakan busana tradisional kerajaan dengan detail elegan yang memperkuat kesan berkelas.
Tata rias yang tegas serta tatapan penuh perhitungan membuat karakternya terlihat sulit ditebak. Penampilan tersebut memberikan gambaran awal mengenai atmosfer drama yang memadukan intrik kerajaan, ambisi pribadi, dan hubungan rumit di lingkungan istana.
Latar Dinasti Goryeo menjadi salah satu daya tarik Sacred Jewel. Periode sejarah tersebut dikenal dengan dinamika politik kerajaan, persaingan antarkelompok berpengaruh, serta perubahan hubungan kekuasaan.
Melalui karakter yang diperankan Claudia Kim, drama ini berpotensi mengeksplorasi bagaimana perempuan bangsawan menghadapi batasan sosial sekaligus berusaha mempertahankan pengaruh di tengah konflik kerajaan.
Claudia Kim sendiri dikenal melalui sejumlah proyek internasional dan Korea, termasuk The Avengers: Age of Ultron, Marco Polo, serta drama Gyeongseong Creature.
Pengalamannya memerankan karakter dengan latar dan kepribadian beragam menjadi bekal untuk menghadirkan sosok putri Goryeo yang kompleks. Peran terbarunya ini juga menambah daftar proyek yang memperlihatkan kiprahnya di industri hiburan Korea.
Menurut laporan allkpop, potret perdana Claudia Kim menonjolkan karakter putri kerajaan yang dingin dalam drama Sacred Jewel.
Detail lebih lanjut mengenai jadwal penayangan dan perkembangan cerita dapat dinantikan melalui pengumuman resmi produksi berikutnya.
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Jawa Pos
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