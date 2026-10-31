Sung Hyuk Siap Tampil sebagai Tokoh Oportunis di Drama Epik KBS2 Munmu

Sung Hyuk (allkpop)

JawaPos.com - Sung Hyuk bergabung dalam drama terbaru berjudul Munmu. Kehadirannya menambah jajaran pemain dalam drama epik yang mengangkat kisah Raja Munmu, tokoh penting dalam sejarah penyatuan Tiga Kerajaan Korea.

Dalam proyek ini, Sung Hyuk akan memerankan karakter oportunis yang berusaha memanfaatkan situasi demi kepentingannya sendiri.

Keterlibatannya menjadi salah satu perkembangan terbaru dari drama yang menghadirkan sejumlah aktor berpengalaman di genre sageuk.

Sung Hyuk akan beradu akting dengan Lee Hyun Wook dan Jang Hyuk. Drama ini mengambil latar periode ketika Kerajaan Silla berjuang memperkuat kekuasaan di tengah konflik politik dan militer.

Ceritanya berpusat pada perjalanan menuju penyatuan wilayah yang sebelumnya terbagi menjadi Silla, Baekje, dan Goguryeo.

Intrik istana, strategi peperangan, serta ambisi para tokohnya menjadi elemen penting dalam membangun ketegangan cerita.

Karakter yang diperankan Sung Hyuk digambarkan sebagai sosok oportunis yang pandai membaca keadaan.

Di tengah persaingan kekuasaan, tokoh tersebut berpotensi mengambil keputusan berdasarkan keuntungan pribadi, sehingga menambah lapisan konflik dalam perjalanan para karakter utama.

Peran ini juga memberikan kesempatan bagi Sung Hyuk untuk kembali menunjukkan kemampuan aktingnya dalam drama berlatar sejarah.

Sementara itu, Lee Hyun Wook dan Jang Hyuk turut menjadi daya tarik produksi ini. Keduanya dikenal melalui berbagai proyek drama Korea dengan karakter yang beragam.

Kehadiran mereka di Munmu diharapkan menghadirkan dinamika menarik, terutama dalam penggambaran hubungan antara penguasa, pejabat kerajaan, dan tokoh-tokoh yang memiliki ambisi politik.

Perpaduan karakter tersebut menjadi bagian penting dari drama yang mengangkat masa penuh gejolak dalam sejarah Korea.

Kisah Raja Munmu sendiri memiliki tempat penting dalam sejarah karena ia memimpin Silla pada periode penyatuan sebagian besar Semenanjung Korea.