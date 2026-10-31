Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Penulis: Mustika Pertiwi
Minggu, 1 November 2026 | 04.18 WIB

Oki Rengga Bintangi Film Gak Ada Matinya, Komedi Keluarga Penuh Kekacauan

Jumpa pers film Gak Ada Matinya. (Abdul Rahman/ JawaPos.com)&nbsp; - Image

Jumpa pers film Gak Ada Matinya. (Abdul Rahman/ JawaPos.com)&nbsp;

 
JawaPos.com - Aktor sekaligus komika Oki Rengga kembali hadir di layar lebar melalui film komedi terbaru berjudul "Gak Ada Matinya". Diproduksi MD Pictures, film ini mengangkat kisah seorang anak yang justru menghadapi dilema ketika ayahnya yang telah dinyatakan meninggal dunia tiba-tiba hidup kembali. 
 
Dalam film garapan Etienne Caesar tersebut, Oki Rengga berperan sebagai Binsar, seorang pria yang tengah menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Kehilangan pekerjaan dan tunggakan cicilan rumah membuat kondisi keuangannya semakin terpuruk. 
 
Situasi semakin rumit ketika Binsar mendapat kabar bahwa ayahnya, Luhut yang diperankan oleh Mathias Muchus, meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit. Hubungan keduanya selama ini tidak harmonis sehingga kabar tersebut justru membawa persoalan yang lebih kompleks bagi Binsar. 
 
Di tengah kabar duka itu, Binsar mengetahui bahwa sang ayah memiliki asuransi jiwa dengan nilai pertanggungan mencapai Rp2 miliar. Uang tersebut dianggap dapat menjadi jalan keluar dari masalah finansial yang selama ini membebani hidupnya. 
 
Binsar pun mulai membayangkan kehidupan yang lebih baik setelah klaim asuransi tersebut cair. Namun, harapannya mendadak berantakan ketika Luhut yang sudah berada di dalam mobil jenazah tiba-tiba hidup kembali. 
 
Sang ayah ternyata mengalami mati suri. Kejadian tersebut membuat Binsar berada dalam situasi yang membingungkan. Di satu sisi, ia seharusnya merasa lega karena ayahnya masih hidup. Namun, di sisi lain, kesempatan memperoleh uang asuransi yang diharapkannya terancam batal. 
 
Persoalan tidak berhenti sampai di situ. Binsar juga harus menghadapi berbagai urusan yang berkaitan dengan usaha Luhut Tailor milik ayahnya. Di tengah kekacauan tersebut, ia dikejutkan oleh kehadiran Viona yang diperankan oleh Mikha Tambayong, putri dari istri kedua luhut. 
 
Kehadiran Viona menambah dinamika hubungan keluarga yang sebelumnya sudah dipenuhi persoalan. Binsar harus berhadapan dengan berbagai situasi tak terduga, mulai dari hubungan dengan sang ayah hingga kepentingan keluarga yang semakin rumit. 
 
Fedi Nuril pun turut menjadi pemeran dalam film ini. Ia berperan sebagai Fahri, seorang penyelidik asuransi yang ikut terlibat dalam persoalan klaim asuransi tersebut. Tak hanya itu, sejumlah komedian dan aktor lain juga meramaikan film ini, di antaranya Lolox, Yoshi Sudarso, Benidictus Siregar, Gita Bhebhita, Aci Resti, Arief Didu, Jared Ali, Ilham Akbar, Yono Bakrie, Dennis Adhiswara, dan Arie Kriting. 
 
Menggabungkan dark komedi dengan drama keluarga, film ini menghadirkan situasi absurd dari persoalan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, seperti tekanan ekonomi, hubungan orang tua dan anak, hingga urusan asuransi. 
 
"Gak Ada Matinya" dijadwalkan tayang di bioskop mulai 5 November 2026. Penonton dapat mengikuti kekacauan yang dialami Binsar ketika harapan mendapatkan uang asuransi justru berubah menjadi persoalan baru setelah ayahnya kembali hidup. 
Editor: Bintang Pradewo
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Dibintangi Oki Rengga hingga Fedi Nuril, Berikut Sinopsis Film Gak Ada Matinya - Image
Entertainment

Dibintangi Oki Rengga hingga Fedi Nuril, Berikut Sinopsis Film Gak Ada Matinya

Selasa, 29 September 2026 | 05.51 WIB

Peter Surya Wijaya Kembangkan Film Komedi Lewat Ghosthing, Puji Akting Yasamin Jasem - Image
Entertainment

Peter Surya Wijaya Kembangkan Film Komedi Lewat Ghosthing, Puji Akting Yasamin Jasem

Minggu, 11 Oktober 2026 | 20.49 WIB

Lee Sun Bin Dipastikan Bintangi Film Komedi The Taste of Prison, Siap Tampil dengan Pesona Baru - Image
Music & Movie

Lee Sun Bin Dipastikan Bintangi Film Komedi The Taste of Prison, Siap Tampil dengan Pesona Baru

Rabu, 24 Juni 2026 | 01.13 WIB

Terpopuler

5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri - Image
1

5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri

2

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi

3

Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council

4

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

5

KPK: Kerugian Negara dalam Kasus Bea Cukai yang Terkait PT Djarum Capai Triliunan 

6

Prediksi Skor Everton vs Newcastle United: Tuan Rumah Tertekan, The Magpies Bidik Kemenangan

7

Prediksi Skor RANS Nusantara FC vs Kendal Tornado FC, Duel Ketat Tim Papan Atas Championship

8

Prediksi Skor Adelaide United vs Lion City Sailors: Duel Perebutan Posisi Puncak Grup F ACL Two

9

Prediksi Frosinone vs Lecce di Serie A: Ancaman Raimondo dan Masalah Pertahanan Tim Tamu

10

Prediksi Skor Frosinone vs Lecce: Canarini Bidik 4 Kemenangan Kandang Beruntun

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore