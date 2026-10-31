Oki Rengga Bintangi Film Gak Ada Matinya, Komedi Keluarga Penuh Kekacauan

JawaPos.com - Aktor sekaligus komika Oki Rengga kembali hadir di layar lebar melalui film komedi terbaru berjudul "Gak Ada Matinya". Diproduksi MD Pictures, film ini mengangkat kisah seorang anak yang justru menghadapi dilema ketika ayahnya yang telah dinyatakan meninggal dunia tiba-tiba hidup kembali.

Dalam film garapan Etienne Caesar tersebut, Oki Rengga berperan sebagai Binsar, seorang pria yang tengah menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Kehilangan pekerjaan dan tunggakan cicilan rumah membuat kondisi keuangannya semakin terpuruk.

Situasi semakin rumit ketika Binsar mendapat kabar bahwa ayahnya, Luhut yang diperankan oleh Mathias Muchus, meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit. Hubungan keduanya selama ini tidak harmonis sehingga kabar tersebut justru membawa persoalan yang lebih kompleks bagi Binsar.

Di tengah kabar duka itu, Binsar mengetahui bahwa sang ayah memiliki asuransi jiwa dengan nilai pertanggungan mencapai Rp2 miliar. Uang tersebut dianggap dapat menjadi jalan keluar dari masalah finansial yang selama ini membebani hidupnya.

Binsar pun mulai membayangkan kehidupan yang lebih baik setelah klaim asuransi tersebut cair. Namun, harapannya mendadak berantakan ketika Luhut yang sudah berada di dalam mobil jenazah tiba-tiba hidup kembali.

Sang ayah ternyata mengalami mati suri. Kejadian tersebut membuat Binsar berada dalam situasi yang membingungkan. Di satu sisi, ia seharusnya merasa lega karena ayahnya masih hidup. Namun, di sisi lain, kesempatan memperoleh uang asuransi yang diharapkannya terancam batal.

Persoalan tidak berhenti sampai di situ. Binsar juga harus menghadapi berbagai urusan yang berkaitan dengan usaha Luhut Tailor milik ayahnya. Di tengah kekacauan tersebut, ia dikejutkan oleh kehadiran Viona yang diperankan oleh Mikha Tambayong, putri dari istri kedua luhut.

Kehadiran Viona menambah dinamika hubungan keluarga yang sebelumnya sudah dipenuhi persoalan. Binsar harus berhadapan dengan berbagai situasi tak terduga, mulai dari hubungan dengan sang ayah hingga kepentingan keluarga yang semakin rumit.

Fedi Nuril pun turut menjadi pemeran dalam film ini. Ia berperan sebagai Fahri, seorang penyelidik asuransi yang ikut terlibat dalam persoalan klaim asuransi tersebut. Tak hanya itu, sejumlah komedian dan aktor lain juga meramaikan film ini, di antaranya Lolox, Yoshi Sudarso, Benidictus Siregar, Gita Bhebhita, Aci Resti, Arief Didu, Jared Ali, Ilham Akbar, Yono Bakrie, Dennis Adhiswara, dan Arie Kriting.

Menggabungkan dark komedi dengan drama keluarga, film ini menghadirkan situasi absurd dari persoalan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, seperti tekanan ekonomi, hubungan orang tua dan anak, hingga urusan asuransi.

"Gak Ada Matinya" dijadwalkan tayang di bioskop mulai 5 November 2026. Penonton dapat mengikuti kekacauan yang dialami Binsar ketika harapan mendapatkan uang asuransi justru berubah menjadi persoalan baru setelah ayahnya kembali hidup.