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Penulis: Leni Setya Wati
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 16.37 WIB

Choi Siwon Super Junior Jadi Agen Intelijen di Film Komedi Ugly Duckling Ms. Maeng

Siwon (x @about_siwon) - Image

Siwon (x @about_siwon)

JawaPos.com - Choi Siwon menarik perhatian melalui penampilan spesialnya dalam film komedi Ugly Duckling Ms. Maeng.

Dalam film yang mulai tayang di bioskop pada 28 Oktober 2026 tersebut, Siwon menghadirkan karakter unik yang memadukan sikap serius dengan tingkah kocak.

Kehadirannya menjadi salah satu daya tarik tersendiri di tengah cerita yang mengangkat kehidupan para penyusun soal ujian masuk perguruan tinggi di Korea Selatan.

Dalam film ini, Siwon berperan sebagai agen National Intelligence Service (NIS), badan intelijen Korea Selatan, yang bertugas mengawasi para anggota komite penyusun soal College Scholastic Ability Test (CSAT), ujian nasional yang menjadi salah satu penentu penting bagi calon mahasiswa.

Karakternya digambarkan tegas, dingin, dan sulit ditebak. Namun, di balik pembawaannya yang serius, ia juga menunjukkan sisi jenaka yang memancing tawa penonton.

Ugly Duckling Ms. Maeng berpusat pada Maeng Bo Ram, seorang guru bahasa Korea dari kota kecil yang secara tidak terduga bergabung dengan komite penyusun soal CSAT.

Ia harus menjalani masa karantina selama 40 hari bersama anggota komite lainnya demi menjaga kerahasiaan proses pembuatan soal ujian.

Diperankan oleh Lee Sun Bin, karakter Maeng Bo Ram menghadapi berbagai situasi rumit ketika berusaha menghasilkan soal yang sempurna tanpa kesalahan maupun kontroversi.

Penampilan spesial Siwon juga menjadi momen reuni dengan Lee Sun Bin. Keduanya sebelumnya pernah bekerja sama dalam serial drama Work Later, Drink Now.

Kali ini, mereka kembali berbagi layar dalam cerita dengan suasana berbeda, yakni komedi yang berpusat pada ketatnya pengawasan selama proses penyusunan soal ujian.

Editor: Hanny Suwindari
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