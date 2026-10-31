Film Aksi ‘Tristes Tropiques’ akan diperankan Park Hae Soo, Simak Kisahnya

JawaPos.com, Akting dari Park Hae Soo kini akan dapat disaksikan penggemar dalam film Korea baru bertajuk Tristes Tropiques

Dilansir dari Soompi, Jum’at (30/10), menegangkan, film ini menceritakan anggota sebuah organisasi pembunuh dengan nama yang sama, yang tumbuh layaknya saudara di bawah asuhan sang Master.

Menariknya, kehidupan berubah saat sang Master meninggal dunia, para anggota bersumpah untuk melakukan pembalasan berdarah, muncul kecurigaan

Jadi anggota tertua dalam organisasi pembunuh Tristes Tropiques yang didirikan oleh sang Master (Kim Myung Min), Park Hae Soo berperan sebagai Jang,

Sebagai pemimpin kelompok sekaligus pilar spiritualnya, Jang telah membangun kekuatan organisasi tersebut selama bertahun-tahun.

Jang tetap bersikap tenang di tengah perubahan kekuasaan yang berubah dengan cepat, rasa tanggung jawab nya pun tetap tinggi terhadap saudara-saudaranya

Menariknya, Park Hae Soo mengungkapkan, “Awalnya komunikasi terasa sulit, tetapi seiring berjalannya waktu, saya mendapatkan pengalaman menarik bertemu dengan orang lain.”

Ia juga berbicara dengan hangat mengenai rekan mainnya, Lee Sin Young yang berperan sebagai Lu, dan Austin Lin yang berperan sebagai Rain.

“Meskipun kami bekerja sama dalam waktu yang singkat, saya merasakan ikatan persaudaraan yang kuat, seperti yang terbangun di antara para prajurit selama masa pelatihan militer.