Detektif di Drama The Blue Road, Bagaimana Kerja Sama antara Son Suk Ku dan Nagayama Eita ?

Son Suk Ku dan Nagayama Eita. Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com - Menjelang penayangan perdananya pada 20 November, drama Korea The Blue Road membagikan foto terbaru yang menampilkan Son Suk Ku.
Dilansir dari Soompi, Jum’at (30/10), drama seru yang disutradarai oleh Han Jun Hee ini menceritakan tentang dua detektif yang melacak serangkaian pembunuhan di Korea dan Jepang.
Nantinya aktor Son Suk Ku berperan sebagai Kim Seok, seorang detektif dari Badan Kepolisian Metropolitan Seoul, sementara Nagayama Eita memerankan Inose, dari Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo.
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Menariknya, Kim Seok adalah detektif yang gigih pantang menyerah, bahkan saat menghadapi perintah atasan maupun hambatan lintas negara.
Memancarkan sikap tenang, Kim Seok tampak sedang memeriksa senjata api, dengan tatapan mata yang datar tanpa emosi.
Son Suk Ku mendeskripsikan karakternya dengan mengatakan, “Meski jadi pribadi yang tak tergoyahkan, namun di dalam dirinya, ia menderita akibat gejolak batin yang terus ia coba atasi.”
Menarik untuk dilihat, Inose menangani kasus dengan energi yang lebih kasar dan meledak-ledak, dimana terlihat sedang melumpuhkan seseorang di sebuah gang di Tokyo.
Begitu instingnya muncul, ia akan langsung menghadapi kasus tersebut secara frontal, mengandalkan semangat serta tekad yang kuat untuk memburu para pelaku kejahatan.
Sementara itu, Nagayama Eita menggambarkan Inose sebagai karakter yang memiliki semangat lebih besar daripada siapa pun saat menangani sebuah kasus.
Jadi hal menarik, ia terus menghadapi tantangan hingga akhir dengan tekad kuat untuk menangkap pelakunya.
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Jawa Pos
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