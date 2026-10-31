Cinta Segitiga, Younghoon THE BOYZ terpesona pada Luda WJSN di Film Love and Wifi in the. Palace

JawaPos.com - Diperankan Younghoon THE BOYZ Jatuh Hati pada Luda WJSN , film Korea Love and Wifi in the Palace buat penasaran dengan potongan gambar baru

Dilansir dari Soompi, Sabtu (31/10), mengisahkan tentang Tae Pung (Younghoon THE BOYZ), seorang seniman webtoon, film ini menarik untuk ditonton.

Ia memberikan saran asmara kepada So Hyang (Luda WJSN), seorang dayang dari era Joseon yang bermimpi menjadi selir kerajaan.

Tae Pung belum pernah menjalin hubungan asmara, secara tak terduga terhubung melalui ponsel pintarnya dengan So Hyang, yang hidup 200 tahun di masa lalu.

Setelah mendengar keinginan So Hyang untuk menjadi selir kerajaan, Tae Pung melatih So Hyang agar bisa memenangkan hati Yi Hwi (Kim Dong Jun), raja Joseon yang dingin dan berkepala dingin.

Akhirnya saran Tae Pung diikuti, So Hyang dengan berani mendekati sang raja, yang perlahan mulai tertarik pada pesona So Hyang yang tak terduga.

Tae Pung terus membantunya mengejar cinta, namun ia justru mulai menaruh perasaan pada So Hyang dan menjadi sebuah segitiga cinta yang unik, yang terbentang melintasi jarak waktu 200 tahun.

Salah satu foto memperlihatkan So Hyang yang mengenakan hanbok tradisional duduk berhadapan dengan Tae Pung

Potongan gambar lainnya memperlihatkan Tae Pung sedang memegang aksesori tradisional di jalanan modern