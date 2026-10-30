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Penulis: Leni Setya Wati
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 05.40 WIB

Kim Feel Rilis Album Penuh JOURNEY Setelah Tujuh Tahun

Kim Feel (allkpop) - Image

Kim Feel (allkpop)

JawaPos.com - Kim Feel kembali dengan album penuh keduanya berjudul JOURNEY pada 29 Oktober 2026. Album ini menjadi rilisan album penuh pertamanya dalam hampir tujuh tahun, sejak yours, sincerely dirilis pada Desember 2019.

Melalui karya terbarunya, Kim Feel mengajak pendengar menyelami berbagai pengalaman, perasaan, dan momen kehidupan yang mungkin pernah dialami banyak orang.

Menurut laporan allkpop, Kim Feel mengungkapkan bahwa ia telah lama menyimpan keinginan untuk merilis album penuh kedua.

Meski terus aktif berkarya selama tujuh tahun terakhir, ia ingin menunggu sampai merasa cukup percaya diri untuk menghadirkan album yang benar-benar mewakili dirinya.

Ia pun merasa lega akhirnya dapat membagikan karya tersebut kepada penggemar tanpa memperpanjang waktu penantian mereka.

Album JOURNEY memuat sembilan lagu, yaitu “5am”, “a sign”, “Mirror”, “Chuck”, “Life Is Life”, “Circle”, “To Be Free”, “Into You” yang menampilkan Park Ji Yoon, serta “Old Friends”.

Sebelum album dirilis, Kim Feel telah memperkenalkan lagu “To Be Free” dan “Circle”. Keduanya menggambarkan perubahan emosional seseorang yang perlahan mulai membuka hati setelah sebelumnya tertutup.

Lagu utama “Life Is Life” membawa pesan sederhana tentang menerima kehidupan apa adanya. Kim Feel berusaha menggambarkan keseimbangan hidup yang tidak harus selalu terasa luar biasa, tetapi juga tidak sepenuhnya monoton.

Pendekatan tersebut membuat lagu ini menjadi bagian penting dari konsep album yang ingin menyampaikan refleksi kehidupan tanpa terkesan terlalu berat ataupun terlalu ringan.

Kim Feel berharap pendengar dapat menemukan pengalaman pribadi mereka dalam lagu-lagu di album ini. Baginya, musik tidak harus selalu memberikan nasihat besar untuk bisa menghibur seseorang.

Editor: Hanny Suwindari
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