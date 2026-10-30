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Penulis: Leni Setya Wati
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 05.37 WIB

Solar MAMAMOO Gandeng Harim untuk Single Baru “To My Twenties”, Rilis 12 November

Single Baru Solar dan Harim (allkpop) - Image

Single Baru Solar dan Harim (allkpop)

JawaPos.com - Solar MAMAMOO, kembali menyapa penggemar melalui single solo terbarunya berjudul “To My Twenties”. Lagu ini rilis pada 12 November 2026 dan menjadi rilisan yang dinantikan setelah cukup lama ia tidak merilis lagu solo berbahasa Korea atas namanya sendiri.

Menurut laporan allkpop, Solar mengumumkan perilisan tersebut melalui poster coming soon yang diunggah di kanal media sosial resmi MAMAMOO.

Poster itu menampilkan judul lagu pada sebuah amplop dengan potongan pesan misterius yang terlihat melalui lubang pada permukaannya.

Detail pesan yang belum terungkap tersebut memancing rasa penasaran penggemar mengenai cerita yang akan dibawakan dalam lagu barunya.

Single “To My Twenties” juga menghadirkan kolaborasi menarik dengan penyanyi sekaligus penulis lagu Harim. Ia akan berpartisipasi sebagai pemain harmonika, memberikan sentuhan instrumen yang diharapkan berpadu dengan karakter vokal Solar.

Meski detail genre dan lirik belum diumumkan, kolaborasi keduanya menjadi salah satu daya tarik utama dari rilisan ini.

Kembalinya Solar dengan lagu solo baru ini terasa istimewa karena menjadi rilisan domestik atas namanya sendiri setelah sekitar satu tahun tujuh bulan sejak single keduanya, “WANT”, yang dirilis pada April 2025. Perhitungan tersebut tidak mencakup lagu proyek maupun rilisan yang ditujukan untuk pasar luar negeri.

Di luar aktivitas solonya, Solar juga terus menjalani kegiatan bersama MAMAMOO. Grup yang beranggotakan Solar, Moonbyul, Wheein, dan Hwasa itu tengah menjalani tur dunia bertajuk 4WARD.

Setelah tampil di Tokyo pada 25 Oktober, MAMAMOO dijadwalkan menutup rangkaian tur di Taipei pada 28 dan 29 November 2026.

Single “To My Twenties” akan dirilis di berbagai platform musik digital pada 12 November 2026. Penggemar kini menantikan teaser berikutnya untuk mengetahui lebih banyak tentang pesan tersembunyi dalam poster serta nuansa musik yang akan ditawarkan Solar bersama Harim.

Editor: Hanny Suwindari
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