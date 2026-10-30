Jinyoung Eks B1A4 Jadi Petarung MMA dalam Film Baru Fighter, Siap Tayang 2027

Jinyoung (x @soompi)
JawaPos.com - Jinyoung tunjukkan sisi berbeda melalui film terbaru berjudul Fighter. Ia akan beradu akting dengan Kim Min Ho, Cha Woo Jin, dan Lee Seol dalam film yang menggabungkan pertarungan seni bela diri campuran atau mixed martial arts (MMA), persahabatan, serta konflik kriminal.
Menurut laporan Soompi, perusahaan produksi Big Punch Entertainment mengumumkan bahwa proses syuting film tersebut dimulai pada hari yang sama.
Cerita Fighter berpusat pada Hye Sung, karakter yang diperankan Jinyoung, seorang petarung MMA yang bermimpi masuk ke ajang UFC. Meski memiliki tekad kuat untuk mengejar impiannya, ia harus menghadapi tekanan finansial dalam kehidupan sehari-hari.
Hye Sung bekerja di sebuah sauna sambil terus berlatih demi melunasi utang dan membayar biaya pengobatan adiknya, Yoo Sung. Situasi semakin rumit ketika ia menerima tugas berbahaya bersama sahabatnya.
Kim Min Ho memerankan Won Do, sahabat Hye Sung yang juga menyebut dirinya sebagai manajer sang petarung. Ia berusaha mempertahankan bengkel mobil yang dibelinya menggunakan pinjaman, tetapi tetap percaya pada potensi Hye Sung.
Hubungan persahabatan mereka menjadi bagian penting cerita, terutama ketika keduanya terseret ke dalam konflik yang jauh lebih besar daripada perkiraan mereka.
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Masalah bermula ketika tugas berbahaya yang dijalankan Hye Sung dan Won Do membawa mereka ke dalam insiden terkait cold wallet berisi mata uang kripto senilai 60 miliar won atau sekitar US$43,5 juta.
Cha Woo Jin berperan sebagai Tae Oh, sosok lawan utama yang mengancam orang-orang terdekat Hye Sung. Kehadirannya membuat konflik semakin menegangkan dan memaksa Hye Sung menghadapi musuh yang dapat membahayakan persahabatan serta masa depannya.
Di tengah aksi dan konflik kriminal tersebut, Lee Seol hadir sebagai Ji Na, seorang perawat di rumah sakit tempat Yoo Sung dirawat. Hubungannya dengan Hye Sung perlahan berkembang melalui interaksi yang menghadirkan nuansa romantis.
Karakter Ji Na memberikan dimensi emosional pada cerita, sehingga film ini tidak hanya berfokus pada pertarungan fisik, tetapi juga hubungan antarmanusia dan perjuangan mempertahankan orang-orang yang dicintai.
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