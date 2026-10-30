Park Min Young dan Yook Sungjae Bikin Baper di Teaser Drakor Nine to Six

Park Min Young dan Yook Sungjae (x @soompi)
JawaPos.com - Drama terbaru Nine to Six semakin menarik perhatian setelah merilis teaser perdana yang memperlihatkan kedekatan Park Min Young dan Yook Sungjae.
Drama romantis ini mengangkat kisah perempuan pekerja keras yang terbiasa mengutamakan karier daripada kehidupan asmara.
Kehadiran seorang pria muda dengan kepribadian hangat perlahan membawa perubahan dalam kesehariannya. Menurut laporan Soompi, serial ini tayang perdana pada 25 November 2026.
Park Min Young memerankan Kang Ji Yi, wakil manajer di tim hukum perusahaan Chronic Motors. Ia dikenal profesional, tegas, dan sangat berorientasi pada pekerjaan.
Dalam teaser, Ji Yi terlihat menjalankan tugasnya dengan cermat hingga rekan-rekannya menganggapnya sebagai sosok yang sangat menuntut. Ia bahkan menegaskan bahwa segala sesuatu harus dikerjakan sesuai prosedur.
Namun, di balik sikapnya yang sempurna di kantor, kehidupan percintaannya justru menjadi bagian yang belum banyak ia pahami.
Kehidupan Ji Yi mulai berubah setelah bertemu Han Seon Woo, karakter yang diperankan Yook Sungjae dari BTOB. Seon Woo merupakan pria yang hangat, penuh perhatian, dan memiliki cara pandang berbeda dari atasannya tersebut.
Dalam cuplikan teaser, ia menunjukkan ketertarikan dengan memberikan roti kepada Ji Yi. Ia juga melontarkan pujian tentang mata Ji Yi yang berbinar, membuat perempuan itu tersenyum.
Seon Woo bahkan menyatakan ingin selalu berada di sisi sang wakil manajer, menghadirkan momen romantis yang mencuri perhatian.
Selain hubungan Ji Yi dan Seon Woo, drama ini turut menghadirkan Go Soo sebagai Park Hyun Tae, seorang manajer umum yang dikenal kompeten dan memiliki karisma tersendiri.
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