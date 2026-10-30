Kabar Mengejutkan untuk TO MOON! ONEUS Tunda Tur FULL MOON di Amerika Latin

ONEUS (x @soompi)
JawaPos.com - Kabar mengejutkan dari ONEUS. Tur dunia mereka berjudul FULL MOON yang dijadwalkan berlangsung di Amerika Latin resmi ditunda menjelang hari pelaksanaan.
Menurut laporan Soompi, pengumuman tersebut disampaikan oleh promotor tur ABRIDGE hanya lima hari sebelum rangkaian konser dijadwalkan dimulai di São Paulo, Brasil.
Keputusan ini tentu menjadi kabar mengecewakan bagi para penggemar yang telah menantikan kesempatan menyaksikan penampilan langsung grup tersebut.
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Dalam pernyataan resminya, ABRIDGE menjelaskan bahwa penundaan dilakukan karena adanya keadaan tak terduga di luar perkiraan maupun kendali pihak penyelenggara.
Kondisi tersebut membuat konser sulit dilaksanakan sesuai jadwal semula dengan tetap memastikan lingkungan acara yang aman dan tertata bagi semua pihak. Meski demikian, promotor tidak mengungkapkan secara terperinci keadaan yang menjadi penyebab keputusan tersebut.
ABRIDGE juga menegaskan bahwa penundaan ini bukan disebabkan oleh kesalahan atau tanggung jawab ONEUS, B.WAVE Entertainment, maupun perusahaan produser lokal yang telah ditunjuk.
Penegasan tersebut disampaikan untuk menjelaskan posisi para pihak yang terlibat di tengah perubahan jadwal yang diumumkan mendekati waktu konser.
Terkait tiket, promotor memastikan bahwa seluruh pemegang tiket untuk konser yang semula akan menerima pengembalian dana penuh.
Informasi lebih lanjut mengenai prosedur dan jadwal pengembalian dana akan diumumkan melalui platform penjualan tiket resmi di masing-masing kota. Karena itu, penggemar disarankan memantau kanal resmi penyelenggara dan platform tiket untuk mengetahui langkah yang perlu dilakukan.
Hingga pengumuman tersebut diterbitkan, jadwal pengganti tur Amerika Latin ONEUS belum diumumkan. ABRIDGE menyatakan masih berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan akan memberikan pembaruan melalui kanal resminya setelah informasi lebih lanjut tersedia.
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