7 Tontonan Korea dengan Kisah Penyamaran Identitas yang Bikin Penasaran

Love In Disguise (x @soompi)
JawaPos.com - Drama Korea kerap menghadirkan cerita unik melalui karakter yang harus menyembunyikan identitas demi mencapai tujuan tertentu.
Salah satu tema yang menarik perhatian adalah gender bender, yakni kisah fiksi yang melibatkan penyamaran atau pertukaran penampilan gender.
Dilansir dari Soompi, terdapat enam drama Korea dan satu film yang mengangkat tema ini dengan perpaduan komedi, romansa, hingga kritik sosial.
Drama Love in Disguise mengikuti Kang Jae Hee (Seol In Ah), seorang detektif berlatar pasukan khusus yang menyamar sebagai sekretaris laki-laki untuk menyelidiki kasus pembunuhan sekretaris sebelumnya milik Yoon Yi Jun (Yim Si Wan).
Penyamaran tersebut membuat Jae Hee harus menghadapi kepribadian Yi Jun yang penuh tuntutan. Di tengah penyelidikan dan berbagai kejadian kocak, hubungan profesional mereka perlahan berkembang menjadi romansa yang tidak terduga.
Dibintangi Gong Yoo dan Yoon Eun Hye, Coffee Prince berkisah tentang Choi Han Kyul yang bertemu Go Eun Chan, perempuan pekerja keras yang sering disangka laki-laki.
Demi mendapatkan pekerjaan di kafe yang mempekerjakan pegawai laki-laki, Eun Chan terpaksa menyembunyikan identitasnya.
Situasi semakin rumit ketika Han Kyul mulai jatuh cinta tanpa mengetahui bahwa Eun Chan sebenarnya perempuan. Drama klasik ini menghadirkan komedi romantis sekaligus pergulatan batin tentang perasaan dan penerimaan diri.
You’re Beautiful membawa penonton ke dunia grup idola A.N.JELL. Go Mi Nyeo (Park Shin Hye), seorang calon biarawati, diminta menggantikan saudara kembarnya, Go Mi Nam, yang belum bisa bergabung dengan grup karena kondisi setelah menjalani operasi mata.
Mi Nyeo pun menyamar sebagai laki-laki dan tinggal bersama para anggota grup. Ia harus menjaga rahasia identitasnya sambil menghadapi persahabatan, kesalahpahaman, dan perasaan cinta yang mulai tumbuh.
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