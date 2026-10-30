Ji Chang-wook Kembali Sukses Lewat 'Merry Berry Love’ yang Masuk 10 Besar di 73 Negara

JawaPos.com – Ji Chang-wook kembali meraih kesuksesan besar melalui drama komedi romantis terbarunya, Merry Berry Love, yang mendapat sambutan positif dari penonton internasional.

Dilansir dari laman Kbizoom pada Jum'at (30/10), Merry Berry Love berhasil menempati peringkat kedua dalam daftar tayangan televisi Disney+ paling populer di seluruh dunia pada pekan pertama penayangannya.

Tidak hanya itu, Merry Berry Love juga berhasil masuk jajaran 10 besar di 73 negara dan wilayah, sekaligus mempertahankan posisi kuat hingga memasuki pekan ketiga penayangan.

Dalam drama tersebut, Ji Chang-wook memerankan Lee Yu-bin, seorang desainer interior asal Korea Selatan yang pernah mengalami kegagalan bisnis.

Lee dipertemukan dengan Shirahama Karin, seorang petani perempuan asal Jepang yang diperankan Mio Imada, hingga keduanya menjalin kisah cinta di sebuah pulau.

Keberhasilan drama ini semakin memperkuat reputasi Ji Chang-wook sebagai aktor yang mampu membawakan karakter komedi romantis setelah sebelumnya tampil dalam berbagai proyek populer.

Popularitas Merry Berry Love juga didukung perkembangan cerita yang semakin menarik, terutama hubungan Yu-bin dan Karin ketika mempersiapkan festival produk pertanian lokal.

Episode keempat yang dirilis pada 28 Oktober turut memperlihatkan kedekatan kedua karakter tersebut, sementara hubungan Park Gu-nam dan Mizuno Mari juga mulai berkembang.