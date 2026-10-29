Macklemore Serukan Persatuan dalam Konser Free Palestine di Dublin

JawaPos.com – Macklemore menggelar konser perdana dalam rangkaian tur Free Palestine di 3Arena, Dublin, Irlandia, dengan mengusung pesan persatuan, cinta, dan pembebasan bagi rakyat Palestina.

Dilansir dari laman Variety pada Kamis (29/10), Konser tersebut turut dihadiri sejumlah musisi dan tokoh publik, termasuk Hozier, grup rap Kneecap, serta aktor Mark Ruffalo yang menyampaikan dukungan melalui pesan video bersama Julian Casablancas dan Ilana Glazer.

Pertunjukan tersebut berlangsung sekitar enam minggu setelah Macklemore dikeluarkan dari sisa tur Amerika Serikat bersama Ed Sheeran menyusul pernyataan politiknya yang menyerukan pembebasan Palestina di atas panggung pada awal September.

Dalam konser tersebut, Macklemore menegaskan bahwa seruan pembebasan Palestina bukanlah ajakan untuk membenci atau memecah belah, melainkan bentuk dukungan terhadap kemanusiaan, kebebasan, dan martabat setiap orang.

Macklemore juga menyoroti penderitaan warga sipil di tengah konflik, termasuk keluarga yang kehilangan tempat tinggal dan anak-anak yang terdampak kehancuran, seraya menyampaikan bahwa dua kata tersebut dianggap mengancam oleh sebagian pihak.

Hozier turut menyuarakan dukungan terhadap Palestina sekaligus menyinggung 55 mahasiswa Gaza yang masih menunggu persetujuan visa untuk melanjutkan pendidikan di Irlandia, sedangkan Kneecap menghibur penonton dengan sejumlah lagu andalan mereka.

Selain penampilan para musisi, konser tersebut menampilkan pesan solidaritas dari Mark Ruffalo yang menyerukan kesetaraan dan kemanusiaan bagi semua orang, serta Julian Casablancas yang mengajak masyarakat melindungi warga sipil dan memperjuangkan sistem dunia yang lebih adil.

Macklemore juga membawakan lagu baru berjudul Where Is Our Love? Yang mengangkat isu Palestina, kebijakan imigrasi Amerika Serikat, Kongo, dan Sudan, sebelum menutup pertunjukan dengan lagu Can’t Hold Us serta seruan pembebasan Palestina.