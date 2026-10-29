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Penulis: Risma Azzah Fatin
Jumat, 30 Oktober 2026 | 03.53 WIB

Dune: Part 3 Tampilkan Sisi Gelap Paul Atreides, Berikut 5 Hal yang Membuat Ceritanya Lebih Kelam

Timothee Chalamet sebagai Paul Atreides dalam Dune Part 3 (Gold Derby) - Image

Timothee Chalamet sebagai Paul Atreides dalam Dune Part 3 (Gold Derby)

JawaPos.com – Film Dune: Part Three garapan Denis Villeneuve diperkirakan menghadirkan kisah yang lebih gelap dibandingkan dua film sebelumnya.

Dilansir dari laman Gold Derby pada Kamis (29/10), Dibintangi Timothée Chalamet dan Zendaya, film penutup trilogi fiksi ilmiah yang diadaptasi dari novel karya Frank Herbert ini menyoroti 5 hal yang membuat film Dune Part 3 jauh lebih kelam dari dua film sebelumnya.

Perubahan tersebut dimulai dari perubahan Paul Atreides setelah menghadapi konsekuensi kekuasaannya sebagai kaisar, konflik batin, serta ancaman baru yang membayangi masa depan galaksi.

1.     Paul Atreides Mulai Berubah Menjadi Sosok Penindas

Dalam cuplikan terakhir, Paul Atreides tampak menghadapi sisi gelap dirinya setelah bertahun-tahun terlibat dalam peperangan dan menjalankan kekuasaan sebagai kaisar. Ia menyadari bahwa tindakannya berpotensi menjadikannya sosok penindas yang dahulu ditentang oleh Chani, kekasihnya.

2.     Kekuasaan Kaisar Membawa Konsekuensi Besar

Cerita film ini berlatar hampir dua dekade setelah peristiwa Dune: Part Two dan memperlihatkan dampak keputusan Paul setelah menjadi kaisar. Kekuasaan yang dimilikinya tidak hanya memperbesar pengaruhnya, tetapi juga membawanya menghadapi dilema moral dan konsekuensi dari tindakan yang telah dilakukan.

3.     Hubungan Paul dan Chani Menghadapi Konflik

Perubahan sikap Paul turut memengaruhi hubungannya dengan Chani yang diperankan oleh Zendaya. Perbedaan pandangan mengenai kekuasaan, peperangan, dan tindakan Paul berpotensi memperdalam konflik emosional di antara keduanya.

4.     Kemunculan Musuh Baru Bernama Scytale

Editor: Setyo Adi Nugroho
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