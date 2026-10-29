Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Penulis: Aulia Ramadhani
Jumat, 30 Oktober 2026 | 01.32 WIB

Tunjukkan Pesona, Eunha, SinB, dan Umji RIlis Foto Profil Baru serta Media Sosial

Eunha, SinB, dan Umji. Sumber Foto: Soompi - Image

Eunha, SinB, dan Umji. Sumber Foto: Soompi

JawaPos.com - Dikenal debut sebagai anggota girlgrup Korea VIVIZ pada tahun 2015, Eunha, SinB, dan Umji kini mencuri perhatian.

Dikutip dari Soompi, Rabu (28/10), kabarnya mereka telah merilis foto profil individu  yang menawan serta meluncurkan akun media sosial baru

Mereka juga debut kembali sebagai VIVIZ di bawah naungan Big Planet Made Entertainment pada tahun 2022.

Dalam perjalanannya, setelah berpisah dengan agensi tersebut, ketiganya baru saja bergabung dengan UNCORE.

Baru-baru ini, ketiganya juga mengungkapkan kemungkinan untuk melanjutkan promosi dengan nama grup yang berbeda.

Sebelumnya, diketahui bahwa negosiasi dengan agensi sebelumnya terkait penggunaan nama VIVIZ belum mencapai kesepakatan.

SinB diketahui lahir 3 Juni1998, ia merupakan mantan peserta pelatihan (trainee) di BigHit, di mana ia menjalani masa pelatihan selama 5 tahun.

Sementara itu, Eunha hanya menjalani masa pelatihan selama 2 bulan di bawah naungan Source Music sebelum terpilih menjadi anggota GFRIEND.

Sebelumnya diketahui bahwa para anggota GFRIEND menjulukinya “Circle” karena bentuk wajahnya yang bulat.

Kim Ye-won atau Umji, adalah seorang penyanyi, penulis lagu, dan penari asal Korea Selatan, dimana ia merupakan anggota grup idola wanita GFRIEND dan VIVIZ.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
VIVIZ Bergabung dengan Agensi Baru dan Rencana Mengubah Nama Grup - Image
Music & Movie

VIVIZ Bergabung dengan Agensi Baru dan Rencana Mengubah Nama Grup

Selasa, 6 Oktober 2026 | 17.56 WIB

Terpopuler

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling - Image
1

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling

2

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

3

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

4

Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat

5

Fariz Julinar Angkat Bicara Usai PSIS Semarang Raih Hasil Kurang Memuaskan Sepanjang Oktober

6

Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi

7

Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan

8

Fakta Sebenarnya A Day In My Life Kakak vs Adik yang Ramai di Media Sosial

9

Setelah Inggris, Jepang Minta Warga Siapkan Stok Kebutuhan Darurat hingga 7 Hari

10

Prediksi Skor Torino vs Como di Liga Italia: I Lariani Curi Kemenangan Tandang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore