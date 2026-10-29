Tunjukkan Pesona, Eunha, SinB, dan Umji RIlis Foto Profil Baru serta Media Sosial

JawaPos.com - Dikenal debut sebagai anggota girlgrup Korea VIVIZ pada tahun 2015, Eunha, SinB, dan Umji kini mencuri perhatian.

Dikutip dari Soompi, Rabu (28/10), kabarnya mereka telah merilis foto profil individu yang menawan serta meluncurkan akun media sosial baru

Mereka juga debut kembali sebagai VIVIZ di bawah naungan Big Planet Made Entertainment pada tahun 2022.

Dalam perjalanannya, setelah berpisah dengan agensi tersebut, ketiganya baru saja bergabung dengan UNCORE.

Baru-baru ini, ketiganya juga mengungkapkan kemungkinan untuk melanjutkan promosi dengan nama grup yang berbeda.

Sebelumnya, diketahui bahwa negosiasi dengan agensi sebelumnya terkait penggunaan nama VIVIZ belum mencapai kesepakatan.

SinB diketahui lahir 3 Juni1998, ia merupakan mantan peserta pelatihan (trainee) di BigHit, di mana ia menjalani masa pelatihan selama 5 tahun.

Sementara itu, Eunha hanya menjalani masa pelatihan selama 2 bulan di bawah naungan Source Music sebelum terpilih menjadi anggota GFRIEND.

Sebelumnya diketahui bahwa para anggota GFRIEND menjulukinya “Circle” karena bentuk wajahnya yang bulat.