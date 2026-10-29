Poster Drama Sword & Silence dibagikan, Lee Hyun Wook, Jang Hyuk, Kim Kang Woo Hadapi Peperangan

Pemeran Sword & Silence. Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com - Sword & Silence jadi salah satu rekomendasi drama Korea yang wajib ditonton, dimana mereka telah merilis poster-poster baru
Dikutip dari Soompi, Rabu (28/10), drama seru ini mengisahkan bagaimana kerajaan kecil Silla berhasil menaklukkan kerajaan yang lebih kuat Goguryeo dan Baekje serta Dinasti Tang dari Tiongkok, demi menyatukan Tiga Kerajaan.
Tayang 14 November, poster yang dibagikan memperlihatkan di antara empat tokoh pengejar tujuan masing-masing di tengah sengitnya konflik pada periode Tiga Kerajaan penuh gejolak.
Ada karakter Kim Pom Min (Lee Hyun Wook) sedang menatap musuh-musuhnya dengan dingin sembari mengangkat pedang, wajahnya berlumuran darah.
Sambil melindungi rakyat dan negaranya, ia memiliki komitmen sebagai pemimpin untuk menghadirkan era perdamaian.
Tertulis slogan, “Aku akan melindungi sang pelindung yang membela Silla,” yang menegaskan jati dirinya sebagai seorang penguasa.
Di sisi lain, Yeon Gaesomun (Jang Hyuk) memancarkan karisma dalam balutan zirah yang megah, dengan tatapan mata yang tajam dan garang.
Kemudian Kim Chun Chu (Kim Kang Woo) tampak dengan mata berkaca-kaca saat ia menghadapi kenyataan perang yang kejam.
Sementara itu, Kim Yu Shin (Park Sung Woong) tampil sebagai pejuang gagah berani dalam balutan zirah lengkap, yang merepresentasikan kengerian perang.
Dinanti penggemar, tim produksi mengungkapkan, “Melalui poster-poster ini, kami ingin memperlihatkan wajah sesungguhnya dari para pahlawan yang terus melangkah maju.”
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