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Penulis: Aulia Ramadhani
Jumat, 30 Oktober 2026 | 01.28 WIB

Disambut Antusias, Xiaojun NCT Sampaikan Pesan dalam Debut Solo ‘Hey, Somebody’

Xiaojun NCT. Sumber Foto: Soompi - Image

Xiaojun NCT. Sumber Foto: Soompi

JawaPos.com - Miliki suara emas, Xiaojun anggota boygrup NCT telah resmi melakukan debut solonya yang telah dinantikan penggemar

Dikutip dari Soompi, Rabu (28/10), belakangan ini, merilis mini album pertamanya, “Hey, Somebody yang membuat penasaran

Disambut antusias, ia juga merilis sebuah  video musik untuk lagu utama berjudul sama, “Hey, Somebody.”

Menarik untuk dinikmati, Hey, Somebody akan menyampaikan pesan bahwa setiap dari kita adalah sosok yang Istimewa.

Arti karya tersebut juga berarti bagaimana seseorang bersinar dengan cara unik masing-masing, serta layak untuk dilihat dan dicintai.

Sebelumnya pada 19 Oktober tengah malam KST, Xiaojun merilis film pengantar (intro film) untuk mini album pertamanya, Hey, Somebody.

Sebelumnya pada tahun 2015, Xiaojun berpartisipasi dalam program realitas X-Fire di Zhejiang Television, tempat ia berlatih untuk menjadi seorang idola bersama 15 peserta pelatihan lainnya.

Pada 3 Desember 2016, Xiaojun tampil dalam acara Our Chinese Heart bersama ayah dan saudaranya, dimana dalam acara tersebut, mereka bertiga membawakan lagu berjudul A Child's Poem Written By Father.

Dalam perjalanannya, pada 17 Juli 2018, ia diperkenalkan sebagai anggota SM Rookies, sebuah tim pelatihan pra-debut bersama dengan Hendery dan Yangyang.

Lalu pada Desember 2018, Xiaojun diumumkan sebagai bagian dari unit NCT yang berbasis di Tiongkok, WayV, yang dikelola oleh Label V.

Editor: Hanny Suwindari
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