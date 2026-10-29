Ashe Ungkap Makna Stop the Wedding!, Lagu tentang Keberanian Meninggalkan Hubungan yang Salah

JawaPos.com - Ashe menuangkan pengalaman pribadinya ke dalam lagu Stop the Wedding! yang mengangkat tema keberanian meninggalkan situasi yang tidak lagi terasa tepat.

Lagu ini menjadi singel utama album The Girl of Your Dreams dan merefleksikan perjalanan emosional sang penyanyi dalam memahami hubungan, ekspektasi, serta pilihan hidup.

Melalui karya tersebut, Ashe ingin mengingatkan pendengar bahwa seseorang tidak harus meneruskan keputusan besar hanya karena merasa sudah terlanjur melangkah.

Dikutip dari People, Ashe mengungkapkan bahwa lagu tersebut terinspirasi dari pengalaman pernikahan pertamanya. Ia membandingkan pengalaman itu dengan pernikahan keduanya bersama musisi John Clark Canada.

Ashe mengaku pernah berada dalam hubungan manipulatif dan merasa seharusnya dapat memilih untuk pergi lebih awal. Pengalaman tersebut menjadi bahan refleksi yang kemudian dituangkan dalam musiknya.

Ashe menggambarkan Stop the Wedding! sebagai versi yang lebih dewasa dari lagu populernya, Moral of the Story.

Jika lagu sebelumnya berfokus pada pelajaran yang diperoleh setelah hubungan berakhir, karya terbarunya menghadirkan sudut pandang seseorang yang menyadari bahwa dirinya sebenarnya tidak harus bertahan dalam situasi yang salah.