Tujuh Tahun Menikah, Lee Wan dan Lee Bo Mi Bersiap Sambut Anggota Keluarga Baru

Lee Man dan Lee Bo Mi (zapzee.net)
JawaPos.com - Kabar bahagia dari Lee Wan dan istrinya, pegolf profesional Lee Bo Mi. Setelah menjalani kehidupan rumah tangga selama hampir tujuh tahun, pasangan ini bersiap menyambut anggota keluarga baru.
Kehamilan Lee Bo Mi menjadi sorotan karena bayi yang mereka nantikan diperkirakan berjenis kelamin perempuan dan akan lahir pada awal 2027.
Menurut laporan Zapzee, Story J Company mengonfirmasi bahwa Lee Bo Mi sedang mengandung anak kedua mereka. Sang bayi diperkirakan lahir pada Februari tahun depan.
Kabar tersebut sebelumnya diberitakan media Jepang, Sports Hochi, pada 24 Oktober, setelah Lee Bo Mi dikabarkan membagikan kabar kehamilannya saat menghadiri acara golf Nobuta Group Masters di Prefektur Hyogo, Jepang.
Lee Wan dan Lee Bo Mi menikah pada Desember 2019. Keduanya pertama kali bertemu melalui perkenalan seorang pastor pada 2018 dan kemudian menjalin hubungan asmara.
Pernikahan mereka menyatukan dunia hiburan dan olahraga, dengan Lee Wan berkarier sebagai aktor sementara Lee Bo Mi dikenal sebagai pegolf profesional yang pernah berkompetisi di Korea Selatan dan Jepang.
Lee Wan juga dikenal sebagai adik laki-laki aktris Kim Tae Hee. Dengan kabar kehamilan ini, Kim Tae Hee akan menyambut anggota keluarga baru sebagai seorang bibi.
Hubungan keluarga mereka beberapa kali menarik perhatian publik, termasuk saat Lee Bo Mi membagikan momen kebersamaan dengan Kim Tae Hee ketika bermain golf.
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