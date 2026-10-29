Kim Hye Yoon Debut sebagai Pengacara Perceraian, Siap Hadapi Jang Na Ra di Good Partner 2

JawaPos.com - Kim Hye Yoon tunjukkan sisi baru dalam karier aktingnya lewat drama Good Partner 2. Untuk pertama kalinya, ia memerankan karakter profesional di bidang hukum, yakni Kang Hye Sung, seorang pengacara yang berambisi menjadi spesialis perceraian ternama.

Dalam musim kedua ini, Kim akan beradu peran dengan Jang Na Ra yang kembali memerankan pengacara berpengalaman Cha Eun Kyung.

Menurut laporan Zapzee, tim produksi merilis foto-foto karakter terbaru Kim Hye Yoon sebagai Kang Hye Sung. Dalam potret tersebut, ia terlihat percaya diri dengan tatapan tajam dan ekspresi penuh tekad.

Penampilannya menggambarkan sosok pengacara yang serius menangani perkara serta berusaha memberikan hasil terbaik bagi kliennya.

Kang Hye Sung memulai kariernya di firma hukum Chunjeong dan telah membangun reputasi melalui penanganan berbagai perkara perdata maupun pidana.

Meski memiliki pengalaman dan kemampuan yang mumpuni, ambisinya untuk menangani kasus perceraian tidak selalu berjalan sesuai harapan.

Ia justru harus menghadapi beragam perkara lain yang menuntutnya turun langsung mencari bukti dan memperjuangkan kepentingan klien.