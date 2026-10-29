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Penulis: Leni Setya Wati
Kamis, 29 Oktober 2026 | 22.12 WIB

Dari Squid Game hingga Solo Leveling, Netflix Korea Ungkap Deretan Proyek Mendatang

Netfkix rayakan 1 dekade (zapzee.net) - Image

Netfkix rayakan 1 dekade (zapzee.net)

JawaPos.com - Netflix rayakan satu dekade perjalananya melalui festival penggemar berjudul Netflix Janchi.

Acara yang berlangsung pada 24–25 Oktober 2026 ini menghadirkan deretan aktor, kreator, dan penggemar untuk merayakan kesuksesan cerita Korea yang menjangkau penonton internasional.

Perayaan tersebut juga menjadi kesempatan untuk memperkenalkan proyek-proyek baru yang akan mewarnai katalog Netflix.

Menurut laporan Zapzee, festival dua hari tersebut menarik sekitar 10.000 pengunjung secara langsung dan mencatat total 3,58 juta penayangan siaran langsung melalui YouTube, CHZZK, dan TikTok.

Sebagai penutup, Netflix Korea merilis foto keluarga spesial yang mempertemukan sejumlah bintang dari berbagai judul populer, disertai cuplikan di balik layar selama perayaan berlangsung.

Foto tersebut menampilkan para aktor yang ikut membentuk perjalanan Netflix Korea, termasuk Lee Jung Jae, Lee Byung Hun, dan Park Hae Soo dari Squid Game.

Sejumlah pemeran D.P., Hellbound Season 2, dan Mask Girl juga hadir. Ahn Hyo Seop, yang terlibat dalam proyek KPop Demon Hunters, turut menjadi bagian dari deretan bintang yang meramaikan perayaan tersebut.

Tak hanya mengenang kesuksesan masa lalu, Netflix juga memanfaatkan acara ini untuk memperkenalkan judul-judul mendatang.

Editor: Novia Tri Astuti
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