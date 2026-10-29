Bikin Penasaran, Lee Jung Shin CNBLUE dan Oh Se Young Bisa Bertemu? Simak Drama What A Boss Wants

JawaPos.com – Dengan pemerannya, Oh Se Young dan Lee Jung Shin CNBLUE, drama Korea seru What a Boss Wants mencuri perhatian.

Dikutip dari Soompi, Kamis (29/10), tayang perdana pada 11 November, akan ada Sung Hoon sebagai Kwon Do Hyuk, seorang bos konglomerat (chaebol), bertekad mencari seorang wanita misterius

Lalu ada Oh Se Young berperan sebagai Lee Eun Chae, vokalis utama sebuah band indie yang menjadi satu-satunya variabel tak terduga dalam hidupnya yang semula sempurna.

Makin seru, penyanyi Lee Jung Shin akan memerankan Moon Tae Kyung, seorang dokter anak yang tidak hanya sangat ahli dalam pekerjaannya

Ketika Lee Eun Chae berada dalam situasi sulit, Moon Tae Kyung bak malaikat yang selalu hadir untuk membantunya.

Dalam foto, Lee Eun Chae terburu-buru melintasi lobi rumah sakit, tidak sengaja bertabrakan dengan Moon Tae Kyung, yang kemudian memungutkan tasnya.

Ketika Moon Tae Kyung yang ramah berbicara kepada Lee Eun Chae sembari mengembalikan tas tersebut, Lee Eun Chae justru salah paham dengan sikap baiknya

Setelah pertemuan pertama di lobi rumah sakit tersebut, keduanya kembali dipertemukan melalui serangkaian kejadian yang tidak disengaja.

Seiring berjalannya waktu, mereka menjadi semakin dekat, hingga akhirnya Moon Tae Kyung mengetahui rahasia Lee Eun Chae, yaitu kehidupan ganda sebagai Soo.