Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Penulis: Leni Setya Wati
Kamis, 29 Oktober 2026 | 14.29 WIB

Sunggyu INFINITE Ungkap Pernah Terima Surat Hujatan Tiga Halaman Jelang Konser

Sunggyu (x @soompi) - Image

Sunggyu (x @soompi)

JawaPos.com - Kim Sunggyu INFINITE, bagikan pengalaman menyakitkan ketika menerima surat berisi hujatan menjelang sebuah konser.

Surat sepanjang tiga halaman itu bukan berisi dukungan, melainkan kritik keras terhadap kemampuan bernyanyi, akting, hingga kehidupan pribadinya.

Pengalaman tersebut sempat membuatnya terluka dan kehilangan semangat, tetapi juga memberinya pelajaran penting tentang menghadapi kebencian.

Menurut laporan allkpop, kisah itu diungkap Sunggyu dalam cuplikan video berjudul The Courage to Be Disliked yang diunggah melalui kanal YouTube resmi INFINITE.

Video tersebut merupakan bagian yang belum pernah dirilis dari konten konseling dan berbagi cerita bersama Sungyeol serta Nam Woohyun yang sebelumnya dipublikasikan pada 22 Oktober.

Sunggyu menceritakan bahwa seluruh isi surat yang diterimanya saat itu dipenuhi hinaan. Ia merasa terkejut karena seseorang meluangkan banyak waktu untuk menuliskan komentar yang bertujuan menyakitinya.

Menurutnya, pengalaman tersebut membuatnya menyadari bahwa ada orang yang tetap ingin melukai perasaannya, terlepas dari apa yang telah ia lakukan.

Namun, perasaannya perlahan berubah ketika membaca surat-surat berikutnya. Sunggyu menemukan banyak pesan dukungan yang membuatnya kembali melihat situasi dari sudut pandang berbeda.

Sungyeol dan Woohyun turut mengingatkan bahwa orang-orang yang mendukung mereka jauh lebih banyak daripada mereka yang menyebarkan kebencian, bahkan menyebut jumlahnya mencapai lebih dari 90 persen.

Dari pengalaman tersebut, Sunggyu menyadari bahwa dirinya tidak perlu mengubah kepribadian atau menjalani kehidupan yang tidak autentik hanya demi menyenangkan semua orang.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait

Terpopuler

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling - Image
1

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling

2

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

3

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

4

Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat

5

Fariz Julinar Angkat Bicara Usai PSIS Semarang Raih Hasil Kurang Memuaskan Sepanjang Oktober

6

Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi

7

Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan

8

Fakta Sebenarnya A Day In My Life Kakak vs Adik yang Ramai di Media Sosial

9

Setelah Inggris, Jepang Minta Warga Siapkan Stok Kebutuhan Darurat hingga 7 Hari

10

Prediksi Skor Torino vs Como di Liga Italia: I Lariani Curi Kemenangan Tandang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore