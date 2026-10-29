Sunggyu INFINITE Ungkap Pernah Terima Surat Hujatan Tiga Halaman Jelang Konser

Sunggyu (x @soompi)
JawaPos.com - Kim Sunggyu INFINITE, bagikan pengalaman menyakitkan ketika menerima surat berisi hujatan menjelang sebuah konser.
Surat sepanjang tiga halaman itu bukan berisi dukungan, melainkan kritik keras terhadap kemampuan bernyanyi, akting, hingga kehidupan pribadinya.
Pengalaman tersebut sempat membuatnya terluka dan kehilangan semangat, tetapi juga memberinya pelajaran penting tentang menghadapi kebencian.
Menurut laporan allkpop, kisah itu diungkap Sunggyu dalam cuplikan video berjudul The Courage to Be Disliked yang diunggah melalui kanal YouTube resmi INFINITE.
Video tersebut merupakan bagian yang belum pernah dirilis dari konten konseling dan berbagi cerita bersama Sungyeol serta Nam Woohyun yang sebelumnya dipublikasikan pada 22 Oktober.
Sunggyu menceritakan bahwa seluruh isi surat yang diterimanya saat itu dipenuhi hinaan. Ia merasa terkejut karena seseorang meluangkan banyak waktu untuk menuliskan komentar yang bertujuan menyakitinya.
Menurutnya, pengalaman tersebut membuatnya menyadari bahwa ada orang yang tetap ingin melukai perasaannya, terlepas dari apa yang telah ia lakukan.
Namun, perasaannya perlahan berubah ketika membaca surat-surat berikutnya. Sunggyu menemukan banyak pesan dukungan yang membuatnya kembali melihat situasi dari sudut pandang berbeda.
Sungyeol dan Woohyun turut mengingatkan bahwa orang-orang yang mendukung mereka jauh lebih banyak daripada mereka yang menyebarkan kebencian, bahkan menyebut jumlahnya mencapai lebih dari 90 persen.
Dari pengalaman tersebut, Sunggyu menyadari bahwa dirinya tidak perlu mengubah kepribadian atau menjalani kehidupan yang tidak autentik hanya demi menyenangkan semua orang.
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Jawa Pos
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