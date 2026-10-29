Ahn Bo Hyun Jalani Misi Berbahaya dalam Drama Sejarah Terbaru “Sacred Jewel”

Ahn Bo Hyun (x @soompi)
JawaPos.com - Ahn Bo Hyun perlihatkan sisi baru melalui drama terbaru, Sacred Jewel. Ia memerankan Baek Gyeol, seorang komandan muda yang dipercaya memimpin misi berbahaya untuk mengawal relik suci yang diyakini mampu melindungi kerajaan.
Penampilan perdana karakternya menghadirkan sosok prajurit berwibawa dengan tatapan serius yang menyimpan pergulatan batin.
Menurut laporan Soompi, Sacred Jewel mengambil latar tahun 1258 pada masa Dinasti Goryeo, ketika kerajaan berada di ambang kekalahan setelah berperang melawan Mongolia selama 30 tahun.
Ceritanya mengikuti perjalanan sebuah pasukan ekspedisi yang berusaha membawa Manik Avalokitesvara, relik suci yang dipercaya memiliki kekuatan ilahi, sementara seorang putri berjuang menyelamatkan mereka dari ancaman yang menghadang.
Baek Gyeol digambarkan sebagai mantan anggota pengawal kerajaan yang memiliki kemampuan militer sekaligus hati yang tulus.
Ia mencintai putri kaisar, Wang Hee, tetapi justru mendapat tugas memimpin konvoi menuju perjalanan yang penuh bahaya.
Dalam foto karakter yang dirilis, Ahn Bo Hyun tampil dengan rambut panjang dan busana yang tertata rapi. Ekspresi wajahnya memperlihatkan keteguhan seorang komandan sekaligus emosi mendalam yang berusaha ia sembunyikan.
Di balik sikapnya yang tenang dan disiplin, Baek Gyeol menyimpan perasaan kuat terhadap perempuan yang dicintainya.
Perpaduan antara keberanian seorang prajurit dan sisi romantis tersebut menjadi salah satu daya tarik karakter ini.
Penonton pun dibuat penasaran dengan keputusan yang akan diambil Baek Gyeol ketika tanggung jawab terhadap kerajaan berbenturan dengan perasaan pribadinya.
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Jawa Pos
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