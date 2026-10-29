Song Hye Kyo Tampil Ceria Bareng Gong Yoo di Acara Netflix Usai Gabung Agensi Baru

Song Hye Kyo (allkpop)
JawaPos.com - Song Hye Kyo jadi sorotan setelah tampil bersama Gong Yoo dalam acara Netflix Feast pada 24 Oktober 2026.
Kehadiran keduanya di panggung menarik perhatian karena mereka menunjukkan interaksi yang akrab saat memperkenalkan proyek terbaru Netflix.
Momen tersebut juga menjadi penampilan publik Song Hye Kyo setelah mengumumkan awal baru dalam perjalanan kariernya bersama agensi STAND.
Menurut laporan allkpop, Song Hye Kyo hadir dalam segmen “What Next?” bersama Gong Yoo dan Seolhyun untuk memperkenalkan serial Tantara.
Ketika memasuki panggung, Gong Yoo terlihat menggandeng lengan Song Hye Kyo sejenak sambil mengarahkan posisi mereka sesuai urutan masuk.
Song Hye Kyo membalas interaksi tersebut dengan senyum ceria, menciptakan suasana hangat yang menarik perhatian para penggemar.
Song Hye Kyo tampil mengenakan busana hitam dua potong dengan rambut panjang terurai. Ia juga memperkenalkan karakter Min Ja yang diperankannya dalam serial tersebut.
Sang aktris menggambarkan tokohnya sebagai sosok yang sejak muda berani mengejar kesuksesan dan berharap penonton dapat memahami perjuangan karakter tersebut meskipun hidup pada era yang berbeda.
Tantara, yang juga dikenal dengan judul internasional Slowly, Intensely, mengambil latar industri hiburan Korea Selatan pada era 1960-an hingga 1980-an.
Serial ini mengisahkan perjalanan orang-orang yang memiliki keterbatasan, tetapi berjuang keras untuk meraih impian dan kesuksesan.
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