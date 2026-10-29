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Penulis: Leni Setya Wati
Kamis, 29 Oktober 2026 | 14.22 WIB

Jelang Wajib Militer, Ha Hyun Sang Hadirkan Lagu Baru di Konser Solo “Funny Family”

Ha Hyun Sang (allkpop) - Image

Ha Hyun Sang (allkpop)

JawaPos.com - Ha Hyun Sang sukses tuntaskan konser solo berjudul Funny Family di Grand Peace Palace, Kyung Hee University, Seoul.

Konser yang berlangsung pada 23–25 Oktober 2026 ini menjadi momen spesial bagi sang musisi untuk bertemu penggemar sebelum menjalani wajib militer pada akhir November.

Dalam pertunjukan tersebut, ia juga memperkenalkan lagu baru yang belum pernah dirilis sebelumnya.

Menurut laporan allkpop, konser awalnya berlangsung selama dua hari, yakni 24 dan 25 Oktober.

Namun, tiket untuk kedua pertunjukan itu terjual habis segera setelah penjualan dibuka, sehingga satu jadwal tambahan pada 23 Oktober pun digelar. Dengan demikian, Ha Hyun Sang dapat menyapa penggemar selama tiga hari berturut-turut.

Mengusung tema tentang kebetulan menyenangkan dalam hidup dan kehangatan hubungan antarmanusia, konser ini dirancang dengan konsep panggung yang unik.

Dekorasi menyerupai diorama berbentuk bingkai dipadukan dengan tata cahaya, video, serta aroma lembut di dalam venue untuk menciptakan suasana yang lebih mendalam.

Didukung band yang tampil secara langsung, Ha Hyun Sang membuka pertunjukan dengan “No wayway”, kemudian membawakan lagu-lagu seperti “RADIO RADIO” dan “Tiny Dance”.

Salah satu momen yang paling dinantikan terjadi ketika Ha Hyun Sang menyanyikan lagu yang belum dirilis untuk pertama kalinya di hadapan penonton. Penampilan tersebut disambut antusias oleh penggemar yang hadir.

Ia juga membawakan sejumlah lagu andalannya, termasuk “Playback” dan “Pain”, dengan iringan band serta permainan gitar yang memperkuat karakter vokalnya.

Editor: Hanny Suwindari
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