THAMA Rilis Lagu “Drawn” untuk OST Drama Korea Love in Disguise

Thama (allkpop)
JawaPos.com - THAMA hadirkan nuansa romantis melalui lagu “Drawn”, soundtrack terbaru untuk drama Love in Disguise.
Lagu ini menjadi OST Part 3 yang melengkapi kisah romansa penuh ketegangan antara dua karakter utama, yang diperankan oleh Im Si Wan dan Seol In Ah.
Dengan warna vokal khas THAMA, lagu tersebut diharapkan menambah kedalaman emosi dalam perjalanan hubungan keduanya.
Menurut laporan allkpop, perusahaan produksi OST Stone Music mengumumkan bahwa “Drawn” akan dirilis secara resmi pada 27 Oktober melalui berbagai platform musik digital.
Lagu ini menggambarkan perubahan dalam keseharian ketika cinta datang seperti takdir, sekaligus perasaan berdebar saat seseorang perlahan mulai jatuh hati.
Berbeda dari lagu-lagu sebelumnya yang menonjolkan ketegangan cerita, “Drawn” menawarkan suasana yang lebih lembut, manis, dan hangat.
Perpaduan vokal THAMA yang groovy dan soulful menjadi daya tarik utama, menghadirkan kontras musikal di tengah drama yang menggabungkan misteri pembunuhan dengan kisah cinta.
Lagu ini juga dijadwalkan mengiringi adegan penutup episode keempat untuk memperkuat atmosfer romantis di antara para karakter.
Love in Disguise mengisahkan pewaris konglomerat generasi ketiga bernama Yoon Yi Jun, yang diperankan Im Si Wan, dan Kang Jae Hee, detektif berlatar pasukan khusus yang diperankan Seol In Ah.
Saat Yi Jun menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan, Jae Hee menyamar sebagai sekretaris pribadinya demi menyelidiki kasus tersebut.
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