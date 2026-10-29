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Penulis: Leni Setya Wati
Kamis, 29 Oktober 2026 | 14.10 WIB

Park Sung Woong Jadi Jenderal Kim Yu Sin di Drama Sejarah Munmu

Park Sung Woong (allkpop) - Image

Park Sung Woong (allkpop)

JawaPos.com - Park Sung Woong tunjukkan sisi berbeda melalui drama sejarah terbaru KBS2, The Great King Munmu, yang juga dikenal sebagai Munmu.

Dalam serial epik ini, ia dipercaya memerankan Kim Yu Sin, jenderal legendaris Kerajaan Silla yang berperan penting dalam upaya menyatukan Tiga Kerajaan Korea.

Foto karakter yang dirilis pada 26 Oktober 2026 memperlihatkan penampilannya sebagai sosok pemimpin militer yang tegas sekaligus disegani.

Menurut laporan allkpop, Park Sung Woong tertarik bergabung karena ingin menggali sisi Kim Yu Sin yang belum banyak ditampilkan di luar citranya sebagai jenderal besar.

Ia berusaha menggambarkan kehidupan, prinsip, dan pergulatan batin tokoh tersebut secara lebih mendalam. Persiapan fisik juga dilakukan untuk menghadapi adegan pertempuran dan aksi yang menjadi bagian penting drama berskala besar ini.

Dalam cerita Munmu, Kim Yu Sin digambarkan sebagai pemimpin yang sederhana dan terbuka terhadap prajurit dari berbagai latar belakang.

Sikap tersebut membuatnya memperoleh kepercayaan mendalam dari pasukannya. Namun, ketika memasuki medan perang, ia berubah menjadi komandan yang fokus pada kemenangan dan kepentingan Silla.

Park Sung Woong juga ingin memperlihatkan sisi manusiawi sang jenderal di balik ketegasan serta wibawanya.

Park Sung Woong akan beradu akting dengan Lee Hyun Wook yang memerankan Kim Beop Min, calon Raja Munmu, serta Kim Kang Woo sebagai Kim Chun Chu, ayah Kim Beop Min.

Ketiganya memiliki hubungan keluarga sekaligus ikatan politik dan militer yang kuat dalam perjuangan menyatukan Tiga Kerajaan.

Editor: Hanny Suwindari
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