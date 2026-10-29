Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Penulis: Leni Setya Wati
Kamis, 29 Oktober 2026 | 14.02 WIB

Jeon Do Yeon Masuk Nominasi Oscar 2027 Berkat Aktingnya di Film Possible Love

Jeon do yeon Masuk Nominasi Oscar 2027 (Zapzee.net) - Image

Jeon do yeon Masuk Nominasi Oscar 2027 (Zapzee.net)

JawaPos.com - Jeon Do Yeon mendapat perhatian industri perfilman internasional melalui film terbarunya, Possible Love.

Penampilannya dalam karya sutradara Lee Chang Dong tersebut mulai diperhitungkan dalam pembicaraan menuju Academy Awards 2027.

Jika berhasil masuk nominasi kategori Aktris Terbaik, Jeon berpeluang menjadi aktris Korea Selatan pertama yang meraih pencapaian tersebut.

Menurut laporan Zapzee, media hiburan Amerika Serikat The Hollywood Reporter menyoroti peluang Jeon berkat penampilannya yang dinilai kuat dan kompleks.

Aktris yang dikenal lewat film Secret Sunshine itu memerankan Mi-ok, istri seorang pekerja yang kehilangan pekerjaan.

Karakter tersebut menghadapi berbagai persoalan kehidupan ketika kisah keluarganya bersinggungan dengan pasangan kaya yang terlibat dalam pembuatan film dokumenter.

Dalam Possible Love, Jeon beradu akting dengan Sul Kyung Gu, Cho Yeo Jeong, dan Zo In Sung. Ceritanya mempertemukan dua pasangan dari latar kehidupan berbeda, sekaligus mengeksplorasi persoalan kelas sosial, pekerjaan, identitas, dan konflik pribadi.

Film ini menjadi karya terbaru Lee Chang Dong setelah delapan tahun sejak film panjang sebelumnya, Burning.

Respons positif juga datang dari para kritikus. Film tersebut memperoleh ulasan yang kuat dan mencatat skor sempurna di Rotten Tomatoes berdasarkan ulasan kritikus yang tercatat pada periode pemberitaan.

Selain penampilan Jeon, film ini turut menarik perhatian karena meraih Grand Jury Prize di Festival Film Venesia pada September 2026 dan dipersiapkan untuk bersaing dalam sejumlah kategori penghargaan internasional.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Desember Jani Hingga Sleep No More: Jejak Film Indonesia di Tokyo International Film Festival 2026 - Image
Music & Movie

Desember Jani Hingga Sleep No More: Jejak Film Indonesia di Tokyo International Film Festival 2026

Rabu, 28 Oktober 2026 | 00.30 WIB

Andrea Florenza Buktikan Sineas Indonesia Bisa Bersaing di Industri Film Global - Image
Entertainment

Andrea Florenza Buktikan Sineas Indonesia Bisa Bersaing di Industri Film Global

Selasa, 27 Oktober 2026 | 20.31 WIB

Hadirkan Ketegangan, Jang Gyuri dan Kim Min Chul Berpendapat tentang Film My Home - Image
Music & Movie

Hadirkan Ketegangan, Jang Gyuri dan Kim Min Chul Berpendapat tentang Film My Home

Selasa, 27 Oktober 2026 | 17.40 WIB

Terpopuler

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling - Image
1

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling

2

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

3

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

4

Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat

5

Fariz Julinar Angkat Bicara Usai PSIS Semarang Raih Hasil Kurang Memuaskan Sepanjang Oktober

6

Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi

7

Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan

8

Fakta Sebenarnya A Day In My Life Kakak vs Adik yang Ramai di Media Sosial

9

Setelah Inggris, Jepang Minta Warga Siapkan Stok Kebutuhan Darurat hingga 7 Hari

10

Prediksi Skor Torino vs Como di Liga Italia: I Lariani Curi Kemenangan Tandang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore