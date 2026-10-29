Jeon Do Yeon Masuk Nominasi Oscar 2027 Berkat Aktingnya di Film Possible Love

Jeon do yeon Masuk Nominasi Oscar 2027 (Zapzee.net)
JawaPos.com - Jeon Do Yeon mendapat perhatian industri perfilman internasional melalui film terbarunya, Possible Love.
Penampilannya dalam karya sutradara Lee Chang Dong tersebut mulai diperhitungkan dalam pembicaraan menuju Academy Awards 2027.
Jika berhasil masuk nominasi kategori Aktris Terbaik, Jeon berpeluang menjadi aktris Korea Selatan pertama yang meraih pencapaian tersebut.
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Menurut laporan Zapzee, media hiburan Amerika Serikat The Hollywood Reporter menyoroti peluang Jeon berkat penampilannya yang dinilai kuat dan kompleks.
Aktris yang dikenal lewat film Secret Sunshine itu memerankan Mi-ok, istri seorang pekerja yang kehilangan pekerjaan.
Karakter tersebut menghadapi berbagai persoalan kehidupan ketika kisah keluarganya bersinggungan dengan pasangan kaya yang terlibat dalam pembuatan film dokumenter.
Dalam Possible Love, Jeon beradu akting dengan Sul Kyung Gu, Cho Yeo Jeong, dan Zo In Sung. Ceritanya mempertemukan dua pasangan dari latar kehidupan berbeda, sekaligus mengeksplorasi persoalan kelas sosial, pekerjaan, identitas, dan konflik pribadi.
Film ini menjadi karya terbaru Lee Chang Dong setelah delapan tahun sejak film panjang sebelumnya, Burning.
Respons positif juga datang dari para kritikus. Film tersebut memperoleh ulasan yang kuat dan mencatat skor sempurna di Rotten Tomatoes berdasarkan ulasan kritikus yang tercatat pada periode pemberitaan.
Selain penampilan Jeon, film ini turut menarik perhatian karena meraih Grand Jury Prize di Festival Film Venesia pada September 2026 dan dipersiapkan untuk bersaing dalam sejumlah kategori penghargaan internasional.
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