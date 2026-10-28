Kang Han Na & Yoon Kye Sang Diincar Drama Baru Pyramid, Sutradara Undercover Miss Hong Terlibat

Kang Han Na (x @aaeify)

JawaPos.com - Kang Han Na dikabarkan tengah pertimbangkan tawaran untuk membintangi drama terbaru berjudul Pyramid.

Proyek ini turut dikaitkan dengan aktor Yoon Kye Sang yang sebelumnya dilaporkan mendapat tawaran sebagai pemeran utama.

Drama tersebut menarik perhatian karena mempertemukan sutradara Undercover Miss Hong dengan penulis naskah yang dikenal lewat serial thriller politik The Whirlwind.

Menurut laporan Soompi, Kang Han Na menerima tawaran untuk tampil dalam Pyramid. Agensinya, beyond J, menyatakan bahwa sang aktris sedang meninjau tawaran tersebut secara positif.

Meski laporan awal menyebut Kang Han Na telah memutuskan untuk bergabung, pihak agensi belum mengonfirmasi secara resmi bahwa ia menerima peran tersebut.

Pyramid akan mengangkat kisah naik-turunnya Lee Jang Hoon, sosok yang disebut sebagai dalang penipuan finansial terbesar dalam sejarah Korea Selatan.

Sementara itu, Yoon Kye Sang sebelumnya dilaporkan mendapat tawaran untuk memerankan karakter utama.

Hingga laporan tersebut diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari agensi Yoon Kye Sang mengenai keterlibatannya dalam proyek ini.

Drama ini akan ditulis oleh Park Kyung Soo, penulis serial Netflix The Whirlwind. Kursi sutradara dipercayakan kepada Park Sun Ho, yang sebelumnya menggarap drama populer Business Proposal dan Undercover Miss Hong.

Perpaduan cerita kejahatan finansial dengan tim produksi berpengalaman diharapkan menghadirkan warna berbeda dalam jajaran drama Korea mendatang.

Saat ini, Kang Han Na juga tengah menjalani proses syuting drama Whale Star: The Gyeongseong Mermaid, yang dijadwalkan tayang pada 2027.