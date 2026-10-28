Drama One of a Kind Romance Rilis Still Terbaru, Kisah Cinta Joy dan Kim Hyun Jin Makin Rumit

Joy dan Kim Hyun Jin (x @soompi)

JawaPos.com - Drama terbaru One of a Kind Romance perlihatkan dinamika hubungan antarkarakter melalui sejumlah foto adegan terbaru.

Shin Hyun Soo tampil sebagai sosok yang memberikan dukungan kepada karakter Gong Yu Il, yang diperankan Joy Red Velvet.

Sementara itu, Kang Na Eon hadir dengan karakter penuh percaya diri yang berusaha mendapatkan perhatian Tak Mu I, seorang aktor papan atas yang dimainkan Kim Hyun Jin.

Menurut laporan Soompi, Shin Hyun Soo memerankan Kang Hee Soo, seorang koki bintang yang dikenal karena kemampuan memasak dan penampilannya.

Berasal dari keluarga dokter, Kang Hee Soo memilih menempuh jalannya sendiri hingga menjadi salah satu koki paling dicari di Korea Selatan.

Setelah mempekerjakan Gong Yu Il di restorannya, ia menjadi sosok yang dapat diandalkan berkat sikap penuh perhatian dan kebaikannya.

Di sisi lain, Kang Na Eon memerankan Joo Da Hong, mantan aktris cilik dengan kepribadian bebas dan ekspresif.

Meski memiliki penggemar sekaligus orang-orang yang tidak menyukainya, Da Hong tidak ragu menunjukkan perasaannya kepada Tak Mu I.

Ia telah menyukai sang aktor sejak kecil dan terus berusaha mendekatinya melalui godaan serta sikap genit setiap kali mereka bertemu.

Kehadiran Kang Hee Soo dan Joo Da Hong membawa warna baru dalam kehidupan Gong Yu Il dan Tak Mu I.

Jika Hee Soo menjadi sumber dukungan bagi Yu Il dalam kesehariannya, Da Hong justru menghadirkan energi ceria dalam kehidupan Mu I.

Interaksi keempat karakter ini berpotensi memunculkan dinamika romantis yang semakin menarik seiring perkembangan cerita.

Diadaptasi dari webtoon, One of a Kind Romance berkisah tentang Gong Yu Il, perempuan biasa yang sedang mencari pekerjaan dan secara tak terduga menjadi manajer Tak Mu I.