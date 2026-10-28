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Penulis: Berliana Rizqia Putri
Rabu, 28 Oktober 2026 | 17.15 WIB

Syahrini Comeback Lewat Konser Aku Kembali, Tiket Rp 35 Juta Ludes Sehari

Dari kiri: Dino Hamid, Syahrini, dan Aisyahrini saat konferensi pers konser “Aku Kembali Live in Concert” di CGV Cinemas, Pacific Place, Jakarta Selatan, Selasa (27/10). ( Berliana Rizqia Putri / JawaPos) - Image

Dari kiri: Dino Hamid, Syahrini, dan Aisyahrini saat konferensi pers konser “Aku Kembali Live in Concert” di CGV Cinemas, Pacific Place, Jakarta Selatan, Selasa (27/10). ( Berliana Rizqia Putri / JawaPos)

JawaPos.com – Penantian penggemar Syahrini akhirnya berujung. Setelah vakum dari dunia musik demi mengurus keluarga, Princess Syahrini resmi menggelar konser bertajuk Aku Kembali Live in Concer. Konser itu akan berlangsung pada 1 Desember 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta.

Tiket kategori termahal 'Kau yang Utama' sudah habis. Seluruh kuota 40 tiket yang dibanderol Rp 35 juta itu ludes hanya dalam sehari. Empat kategori lain masih tersedia, dengan harga mulai Rp 2,5 juta.

“Terjual dalam sehari dengan total 40 kuota. Jadi itu memang literally sold out, nggak kita buat-buat,” tegas Dino Hamid, Founder dan Creative Director Enjoy Live Experience dalam  konferensi pers di CGV Cinemas, Pacific Place, Jakarta Selatan, Pada Selasa (27/10) sore. 

Fasilitas Eksklusif

Pemegang tiket Rp 35 juta mendapat perlakuan istimewa. Mereka memperoleh akses VIP dan lounge khusus. Selain itu, ada sesi after-show berupa meet and greet bersama Syahrini serta merchandise resmi edisi terbatas.

Dino menyebut kapasitas dan fasilitas konser kali ini jauh di atas konser sebelumnya. Karena itu, harga tiket pun berada di level yang berbeda. Ia menolak usul untuk menaikkan harga lagi.

“Ada manajer yang bilang, ‘Bisa kali tambah!’ Nggak bisa, kata gue. Kita harus menjaga yang Rp35 juta itu tetap comfort dan sesuai dengan ekspektasi mereka,” ujarnya.

Empat Kategori Masih Tersedia

Selain 'Kau yang Utama', tiga kategori lain juga ludes, yakni Membahana, Seperti Itu, dan Gubrak Gubrak (standing). Bagi yang belum kebagian, masih ada empat kategori yang bisa dipilih. Terpampang Nyata dibanderol Rp 15 juta, Sesuatu Rp 5 juta, Manja Rp 3,5 juta, dan Cetar Rp 2,5 juta.

Harga tersebut belum termasuk pajak pemerintah, biaya platform, hak pertunjukan (performing rights), dan convenience fee. Semua tiket mendapat nomor kursi, kecuali kategori Seperti Itu dan Gubrak Gubrak. Nomor kursi akan diberikan dua minggu sebelum pertunjukan. Promotor menargetkan sekitar 3.000 penonton sesuai kapasitas venue.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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