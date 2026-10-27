Chemistry Park Min Young dan Yook Sungjae Dimulai dengan Konflik dalam Nine to Six

Park Min Young (x @soompi)

JawaPos.com - Park Min Young dan Yook Sungjae perlihatkan awal hubungan yang jauh dari kata manis dalam drama romantis terbaru SBS, Nine to Six.

Menurut laporan Soompi, drama ini merilis potongan adegan yang memperlihatkan pertemuan pertama kedua karakter dengan suasana tegang akibat kesalahpahaman di tengah jalan.

Alih-alih langsung menunjukkan ketertarikan, keduanya justru terlibat dalam situasi canggung yang berpotensi menjadi awal kisah romansa mereka.

Park Min Young memerankan Kang Yi Ji, seorang wakil manajer di tim hukum Chronic Motors Korea yang dikenal sangat fokus pada pekerjaan.

Ia merupakan sosok perfeksionis, logis, dan tegas, yang selalu berusaha memastikan setiap urusan berjalan tanpa kesalahan. Bagi Yi Ji, pekerjaan menjadi prioritas utama, sementara kehidupan percintaan kerap berada di urutan belakang.

Yook Sungjae BTOB berperan sebagai Han Seon Woo, pegawai magang baru yang memiliki kepribadian hangat dan penuh perhatian.

Berbeda dari Yi Ji yang mengandalkan logika, Seon Woo lebih mengutamakan perasaan dan menunjukkan kepedulian kepada orang-orang di sekitarnya. Perbedaan karakter tersebut menjadi salah satu sumber dinamika dalam cerita mereka.

Dalam adegan yang baru dirilis, Yi Ji mengambil ponsel yang terjatuh milik Seon Woo, kemudian menghentikan langkahnya untuk meminta penjelasan.

Dengan tatapan tajam, ia bahkan mengutip ketentuan hukum yang relevan untuk memperkuat argumennya. Seon Woo terlihat kebingungan dan berusaha menjelaskan bahwa telah terjadi kesalahpahaman, tetapi ketegasan Yi Ji membuatnya kesulitan membela diri.

Nine to Six mengangkat kisah romansa di lingkungan kerja tentang perempuan rasional dan laki-laki berhati hangat yang perlahan mengubah cara pandang satu sama lain mengenai pekerjaan, cinta, dan kebahagiaan.