Masa Depan Geonwoo di ALPHA DRIVE ONE Belum Pasti, WAKEONE Ungkap Perbedaan Pendapat

Geonwoo (x @aboutmusicyt)

JawaPos.com - Agensi WAKEONE merilis pernyataan lebih lengkap mengenai gugatan Kim Geonwoo ALPHA DRIVE ONE yang telah menjalani hiatus sejak April 2026.

Menurut laporan Soompi, Geonwoo mengajukan gugatan untuk meminta kepastian hukum mengenai keabsahan kontrak eksklusif dan statusnya sebagai artis di bawah naungan agensi tersebut. Perselisihan ini muncul ketika kedua pihak membahas kemungkinan aktivitas Geonwoo selanjutnya.

WAKEONE menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan berbagai rencana untuk masa depan Geonwoo, termasuk jadwal dan konten khusus.

Namun, selama proses pembahasan, muncul perbedaan pendapat mengenai arah aktivitas sang idol hingga akhirnya berujung pada proses hukum. Agensi menyampaikan penyesalan karena situasi tersebut membuat penggemar merasa khawatir dan lelah menunggu kepastian.

WAKEONE juga meminta publik untuk tidak menyebarkan spekulasi atau informasi yang belum terverifikasi. Menurut agensi, kabar yang tidak didukung fakta dapat menimbulkan kesalahpahaman dan berdampak pada artis maupun penggemar.

Pihaknya menyatakan akan mengikuti prosedur hukum yang berlaku dan tetap berkomunikasi dengan Geonwoo mengenai masa depannya di industri hiburan.

Di tengah persoalan tersebut, WAKEONE memastikan ALPHA DRIVE ONE akan tetap menjalankan aktivitas sesuai jadwal dengan tujuh anggota yang saat ini aktif.

Agensi berjanji memberikan dukungan agar para anggota dapat fokus pada musik dan penampilan dalam lingkungan kerja yang stabil. Pernyataan ini menegaskan bahwa kegiatan grup tetap berlanjut, meskipun status Geonwoo masih belum memperoleh kepastian.

Geonwoo sebelumnya menghentikan aktivitas setelah kontroversi terkait ucapan tidak pantas yang terekam ketika mikrofon masih menyala saat proses produksi konten sebelum debut. Ia kemudian menyampaikan permintaan maaf dan mengambil waktu untuk introspeksi.