Film My Home Siap Tayang 25 November, Jang Gyuri dan Kim Min Chul Ungkap Karakter Mereka

JawaPos.com - Jang Gyuri dan aktor Kim Min Chul tunjukkan sisi berbeda melalui film horor thriller terbaru berjudul My Home.
Menurut laporan Soompi, keduanya berbagi pandangan mengenai karakter dan daya tarik cerita yang memadukan ketegangan, misteri, serta persoalan sosial yang dekat dengan kehidupan anak muda.
Jang Gyuri memerankan Gyu Bin, seorang mahasiswi berusia 24 tahun yang berjuang memenuhi kebutuhan hidup tanpa memiliki tempat bergantung.
Kesempatan tinggal di sebuah apartemen mewah dengan persyaratan yang sangat menguntungkan tampak seperti solusi sempurna baginya.
Namun, setelah menetap di sana bersama pemilik rumah bernama Geum Daya tarik utama proyek ini terletak pada genre dan karakter yang belum pernah ia coba sebelumnya. Ia juga tertarik dengan cara film tersebut memasukkan persoalan sosial realistis ke dalam cerita horor.
Peran Gyu Bin menuntutnya menampilkan rentang emosi yang luas, mulai dari kecemasan menghadapi persoalan hidup hingga rasa takut dan kemarahan saat rahasia rumah itu mulai terungkap.
Sementara itu, Kim Min Chul berperan sebagai Bu Young, teman lama Gyu Bin yang menjadi orang pertama yang curiga bahwa kejadian di apartemen tersebut bukan sekadar kebetulan.
Hubungan keduanya menghadirkan dinamika persahabatan yang terasa akrab, tetapi perlahan berubah ketika Bu Young mulai menyelidiki tanda-tanda mencurigakan.
Kim Min Chul berharap penonton dapat ikut merasakan rasa penasaran dan ketegangan saat mengikuti perjalanan karakternya.
Film My Home membangun ketegangan melalui kontras antara hunian mewah yang tampak sempurna dan kejadian mengerikan di baliknya.
Apartemen yang awalnya menawarkan kenyamanan justru menjadi pusat misteri yang mengancam para penghuninya. Dengan Jang Gyuri, Kim Min Chul, dan Bae Jong Ok sebagai pemeran utama, film ini tayang di bioskop pada 25 November 2026.
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