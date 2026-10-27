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Penulis: Antara
Rabu, 28 Oktober 2026 | 02.05 WIB

Produser Yulia Evina jadi Juri di Tokyo International Film Festival 2026

Produser Yulia Evina Bhara (tengah) bersama rekan juri Asian Future produser Eiko Mizuno-Gray (kanan) dan sutradara Fujimoto Akio di karpet merah Tokyo International Film Festival 2026, Senin (26/10). Tokyo International Film Festival ke-39 dilaksanakan dari 26 Oktober sampai 4 November 2026. (ANTARA/HO TIFF 2026) - Image

Produser Yulia Evina Bhara (tengah) bersama rekan juri Asian Future produser Eiko Mizuno-Gray (kanan) dan sutradara Fujimoto Akio di karpet merah Tokyo International Film Festival 2026, Senin (26/10). Tokyo International Film Festival ke-39 dilaksanakan dari 26 Oktober sampai 4 November 2026. (ANTARA/HO TIFF 2026)

JawaPos.com - Produser Yulia Evina Bhara untuk pertama kalinya menjadi salah satu juri dalam program Asian Future di ajang Tokyo International Film Festival 2026.

CEO rumah produksi KawanKawan Media itu akan menilai 10 film peserta program bersama rekan-rekan juri dari Jepang, yakni produser Eiko Mizuno-Gray dan sutradara Fujimoto Akio.

"Yang pasti fellow-fellow juri saya ini juga orang-orang yang banyak nonton film," katanya dalam acara karpet merah Tokyo International Film Festival (TIFF) ke-39 pada Senin (26/10) waktu setempat.

"Kelihatannya ini menurut saya adalah seleksi yang sangat kuat dari section ini," kata Yulia mengenai film-film yang masuk dalam program Asian Future di ajang TIFF 2026.

Program Asian Future, yang hadir sejak TIFF ke-26 pada 2013, ditujukan untuk mendukung sineas muda dan berkembang di Asia, sineas yang baru membuat satu hingga tiga film panjang.

"Ini penting, karena ini adalah Asian Future, berarti yang adalah suara-suara atau talent yang nanti akan menjadi masa depan sinema Asia," kata Yulia, yang terpilih jadi salah satu Impactful Women oleh Variety International pada 2023.

Tema film-film peserta program Asian Future tahun ini mencakup konflik dan rekonsiliasi dalam keluarga.

Peserta program Asian Future tahun ini sebanyak 10 film, salah satunya karya sutradara Indonesia Ariani Darmawan yang berjudul "Desember Jani" (Jani Be Good).

Film terbaik dalam program Asian Future akan mendapatkan Asian Future Best Film Award.

Editor: Banu Adikara
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