Micro Drama Indonesia Tumbuh 40 Persen, YouTube Catat 6,5 Miliar Penayangan Global

JawaPos.com - Tren micro drama terus berkembang di YouTube. Penayangan konten terkait format drama berdurasi singkat ini di Indonesia meningkat lebih dari 40 persen secara tahunan selama periode Juli 2025 hingga Juni 2026. Secara global, micro drama mencatat lebih dari 6,5 miliar penayangan pada paruh pertama 2026.

Data tersebut tercantum dalam fact sheet YouTube mengenai perkembangan micro drama. Di kawasan Asia Pasifik, penayangan konten terkait micro drama meningkat lebih dari 70 persen secara tahunan selama periode Juli 2025 hingga Juni 2026.

Pertumbuhan juga terlihat dari durasi konsumsi konten. Waktu tonton micro drama di Indonesia meningkat lebih dari 20 persen secara tahunan pada periode yang sama.

Secara global, waktu tonton micro drama di YouTube tumbuh lebih dari 50 persen pada paruh pertama 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, penayangan micro drama melalui perangkat televisi meningkat lebih dari 90 persen.

Micro Drama Jadi Peluang Kreator

YouTube menilai format video pendek semakin membuka ruang bagi kreator untuk menyampaikan cerita secara episodik. Perkembangan YouTube Shorts turut mendorong perpaduan antara penceritaan visual, komedi singkat, dan narasi dengan tempo cepat.

Micro drama yang awalnya berkembang di kawasan Asia Pasifik kini menjangkau penonton global. Format ini juga membuka peluang kolaborasi antara kreator dan merek.

YouTube memungkinkan kreator dan studio mendistribusikan konten ke audiens internasional melalui platform yang sama. Fitur seperti dukungan trek audio multibahasa dan subtitle berbasis kecerdasan buatan membantu konten menjangkau penonton dengan latar bahasa berbeda.

Selain jangkauan global, YouTube menyebut video di platformnya dapat terus ditemukan setelah pertama kali diunggah. Berdasarkan data yang disampaikan perusahaan, 40 persen penayangan dan 30 persen klik terjadi lebih dari 30 hari setelah video dipublikasikan.