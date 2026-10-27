Dalam The Village Barber 2 Park Bo Gum, Lee Sang Yi, dan Ko Kyung Pyo Hadirkan Momen Seru

JawaPos.com – TUnjukkan aksinya di acara Korea yang seru The Village Barber 2, ternyata Park Bo Gum, Lee Sang Yi, dan Ko Kyung Pyo menghadapi kendala bahasa

Dikutip dari laman Soompi, Selasa (27/10), acara ini diperankan Park Bo Gum, ia mengelola sebuah tempat pangkas rambut di desa kecil tepi laut bersama, Lee Sang Yi dan Ko Kyung Pyo.

Momen seru saat ketiganya membuka salon mereka di Tongyeong dan menyambut para pelanggan terlihat di teaser.

Faktanya, Park Bo Gum kini mampu melakukan perawatan pengeritingan rambut (perm) sendiri setelah lulus ujian sertifikasi penata rambut nasional pada percobaan kedua

Lee Sang Yi menangani layanan kuku, serta anggota baru Ko Kyung Pyo bertanggung jawab atas layanan pelanggan sembari beradaptasi dalam menjalankan bisnis tersebut.

Namun, ketiganya segera menghadapi tantangan yang tak terduga yaitu dialek Gyeongsang yang digunakan oleh penduduk setempat.

Karena kesulitan memahami pelanggan mereka, ketiganya tampak bingung; Lee Sang Yi bahkan mengakui, “Maaf, saya benar-benar tidak mengerti satu kata pun.”

Adapun kuis mengenai dialek Tongyeong, yang menantang ketiganya untuk menebak arti dari ungkapan lokal seperti paida, ibagu, dan maengkki.

Park Bo Gum memberikan layanan pengeritingan rambut serta kehadiran Ko Kyung Pyo yang membawa dinamika baru