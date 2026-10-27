Hadirkan Ketegangan, Jang Gyuri dan Kim Min Chul Berpendapat tentang Film My Home

Jang Gyuri, Kim Min Chul. Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com - Berperan di film Korea berjudul My Home, Jang Gyuri dan Kim Min Chul mengungkap bagaimana pendapat mereka.
Dikutip dari laman Soompi, Selasa (27/10), jadi rekomendasi, film ini bercerita tentang Gyu Bin (Jang Gyuri), seorang mahasiswi yang pindah ke sebuah apartemen mewah.
Ia juga aneh dengan persyaratan yang sangat menguntungkan, hingga mengalami berbagai kejadian janggal saat tinggal bersama pemilik apartemen, Geum Rim (Bae Jong Ok).
Menariknya, Jang Gyuri sendiri berusia 24 tahun namun berjuang untuk bertahan hidup tanpa ada seorang pun yang bisa diandalkan.
Penuh emosi, ia memerankan sosok perempuan muda yang bergulat dengan kekhawatiran realistis yang relevan bagi generasinya
Menjelaskan alasannya menerima peran dalam film ini, Jang Gyuri mengatakan, “Hal yang paling menarik bagi saya adalah genre dan karakter yang belum pernah ku coba sebelumnya.”
Ia mengungkap, tertarik dengan bagaimana isu-isu sosial yang realistis dapat terjalin secara alami ke dalam genre horor.
Makin seru, Kim Min Chul berperan sebagai Bu Young, teman lama Gyu Bin, ia pertama yang menyadari bahwa berbagai kejadian di rumah tempat Gyu Bin tinggal bukanlah sekadar kebetulan.
Ia pun berkomentar, “Saya harap penonton dapat menikmati misteri dan ketegangan saat mengikuti perjalanan Bu Young, yang mencurigai ada sesuatu tidak beres dengan rumah tersebut.”
Jika penasaran tentang kejanggalan tersebut, My Home akan tayang perdana di bioskop pada 25 November.
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