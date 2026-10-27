Diperankan Byun Yo Han, Film Tazza 4: The Song of Beelzebub Raih 2 Juta Penonton

JawaPos.com – Dengan pemeran menarik seperti Byun Yo Han, film Korea hits Tazza 4: The Song of Beelzebub telah melampaui 2 juta penonton

Dikutip dari laman Soompi, Selasa (27/10), ceritanya yang seru dan menghibur pun membuat penonton antusias.

Menurut Dewan Film Korea (Korean Film Council), Tazza 4: The Song of Beelzebub telah mencatatkan lebih dari 2 juta penonton per tanggal 26 Oktober.

Tak hanya itu, Tazza 4 menjadi satu-satunya film yang dirilis tahun ini dengan klasifikasi usia 19 tahun ke atas dan berhasil mencapai angka 2 juta penonton.

ilm ini menyoroti Jang Tae Young (Byun Yo Han), merasa telah memiliki segalanya setelah membangun kerajaan kasino daring yang sukses.

Lalu sahabatnya, Park Tae Young (Roh Jae Won), merebut semuanya, lalu keduanya pun kembali bertemu di dunia perjudian global.

Karakter Park Tae Young diceritakan sebagai seorang ahli strategi yang cermat namun didorong oleh rasa rendah diri dan kecemburuan yang mendalam.

Terlihat kepribadian dan emosi Park Tae Young yang kompleks, berbeda dengan Jang Tae Young yang mengandalkan bakat alami dan insting untuk menang dalam foto terbaru..

Menariknya, Park Tae Young membuktikan kemampuannya melalui kecerdasan tajam dan kerja keras tanpa henti.